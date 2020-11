A leggyakoribb tévhitek a cukorbetegségről

Bármennyire is elterjedt a világban a cukorbetegség, gyakran lehet tévhitekkel is találkozni. Fontos, akár életbevágó is lehet azonban, hogy tisztán lássunk a kérdésben.

A leggyakoribb félreértésekkel kapcsolatban dr. Porochnavecz Marietta, a CukorbetegKözpont diabetológusa, belgyógyász, a terhességi cukorbetegség specialistája foglalta össze a főbb tudnivalókat. Tévhit: az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség ugyanaz Hányféle típust különböztethetünk meg a cukorbetegségen belül? Részletek itt. Az 1-es típusú cukorbetegség, avagy inzulinfüggő diabétesz azautoimmun betegségekegyik fajtája. Kialakulásának lényege, hogy a szervezet megtámadja a hasnyálmirigyben lévő inzulintermelő sejteket, és elpusztítja azokat. A cukorbetegek körülbelül egytizede tartozik ebbe a csoportba. A 2-es típusú cukorbetegség alapja leggyakrabban az, hogy a szervezet által termelt inzulin már nem tudja megfelelő mértékben kifejteni vércukorszint-csökkentő hatását. Ez általában 30 év fölött alakul ki arra genetikailag hajlamos és/vagy nem megfelelő életmódot folytató személyeknél, de az elhízott gyermekek körében is egyre gyakoribb. h i r d e t é s Tévhit: az inzulinrezisztencia csak egy trendi betegség Az inzulinrezisztens állapot - amely a diabétesz előszobája - egy ideig nem okoz tünetet, sőt avércukorszintis normális marad, mivel a szervezet a szokásosnál nagyobb mennyiségű inzulint termel, hogy ellensúlyozza az inzulinrezisztenciát. Ha viszont a többéves túlműködés során kimerül a hasnyálmirigy, akkor megjelenik a 2-es típusú diabétesz. Ezért is fontos időben észrevenni ezt az állapotot, hiszen megfelelő életmódváltással megelőzhető, de legalábbis kitolható a szerv kimerülése. Bár azinzulinrezisztencialegtöbbször nem jár tünettel, meddőség, elhízás, száraz bőr, gyakori fertőzések, fáradékonyság esetén ajánlott a kivizsgálás. A cukorbetegséggel kapcsolatban számos tévhit kering a köztudatban. Fotó: Getty Images Tévhit: az lesz cukorbeteg, aki sok édességet eszik A 2-es típusú diabétesz kialakulásának valóban jelentős rizikófaktora a helytelen életmód (bár enélkül is kialakulhat), ugyanakkor ez már korántsem igaz az 1-es típusú cukorbetegségre. Ez utóbbi elsősorban gyermekeknél és fiatal felnőtteknél alakul ki, illetve gyakran egyéb hormonális társbetegségek mellett jelenik meg. Tévhit: létezik enyhe fokú cukorbetegség Amennyiben a vércukorszint tartósan magas, esetleg már a vizeletben is megjelenik a cukor (ez laborvizsgálattal ellenőrizhető), akkor mindenképpen cukorbetegségről beszélünk. Van alacsonyabb vércukorérték, de nincs enyhe, kezelést nem igénylő diabétesz. A diabetológiai kezelés elengedhetetlen a súlyos következmények megelőzéséhez. Tévhit: akinél gyerekkorban jelentkezik, kinőheti a cukorbetegséget A cukorbetegség nem gyógyítható, az érintetteknek élethosszig tartó inzulinterápia szükséges az életben maradáshoz. Tehát az inzulin nem gyógyítja, hanem kezeli a cukorbetegséget. Ám nincs ok elkeseredésre, korai felismeréssel, korszerű inzulinterápiával, egyénre szabott szénhidrátbevitellel és rendszeres testmozgással teljes életet élhet a páciens. Tévhit: a cukorbeteg egyáltalán nem ehet cukrot A cukorbetegek étkezésében gyökeres változtatásokra van szükség. Kerülendő a hozzáadott cukrot tartalmazó termékek fogyasztása, így a répa-, nád- vagy barna cukor, méz és a glükóz-fruktóz szirup is. Ez nem azt jelenti, hogy a cukrot teljesen száműzni kell, de a betegnek csak szakember által meghatározott mennyiségű szénhidrátot (a cukor egyszerű szénhidrát) szabad fogyasztania, ráadásul az sem mindegy, mikor, milyen felszívódású (glikémiás indexű) ételeket visz be. A cukor pótlására ajánlottak a mesterséges édesítőszerek és cukorhelyettesítők, amelyek széles palettájáról tájékozódni kell a diabetológustól és a dietetikustól. Leszámolás a tyúkszemmel: 6 tipp! A cukorbetegség 10 figyelmeztető tünete A kurkuma: csodaszer a fűszerpolcon? A világ legnagyobb élőlénye

Tévhit: a cukorbetegek csak diabetikus élelmiszereket ehetnek Cukorbeteg diéta esetén általános szabály, hogy csökkenteni kell a napi szénhidrátbevitelt, de nem az a cél, hogy egyáltalán ne fogyasszon a cukorbeteg kenyeret, gyümölcsöt, tejterméket. Csupán meg kell tanulnia, hogy mikor, melyik alapanyagból mennyit fogyaszthat egy alkalommal, illetve, hogy melyik élelmiszer milyen mértékben fogja a vércukorszintet megemelni. 2016 óta nem használható az élelmiszereken a diabetikus megjelölés, mert a cukorbetegek azt úgy is értelmezhették, hogy a termék számukra is korlátlanul fogyasztható. Ráadásul a diabetikus kifejezés nem jelenti azt, hogy szénhidrátmentes, csupán azt, hogy édesítőszerrel készült. Ma már a diabéteszeseknek is a tápanyag-összetételt kell vizsgálniuk a vásárlásnál. Tévhit: cukorbetegeknek tilos a sport A diabétesz kezelésében kifejezetten fontos a rendszeres testmozgás. Edzés hatására ugyanis nő a glükóz felhasználása az izmokban, javul a sejtek inzulinérzékenysége, valamint más pozitív hatása is van az izomszövet összehúzódásának. Fontos, hogy csakis megfelelően beállított vércukorszinttel lehet nekikezdeni a mozgásnak, és kizárólag orvosi beleegyezéssel, hiszen az edzés során beállhat úgynevezett hipoglikémiás állapot, amikor a vércukorszint a normál tartomány alá csökken. Ez komoly rosszulléttel, esetleg kómával is járhat, ezért aki sportolni szeretne, kérje ki kezelőorvosa tanácsait a biztonságos testmozgás tekintetében. Tévhit: a cukorbetegség csak inzulinnal kezelhető A 2-es típusú cukorbetegség kezelésének első lépése az életmódkezelés, amely magában foglalja a diétát és mozgásterápiát, és akár rendezheti is az állapotot. Ha ez nem eredményes vagy túl késői, úgy szükség lehet gyógyszeres kezelésre, ami jelenthet egyetlen szert vagy több készítmény kombinációját. Ez persze nem igaz az 1-es típusú cukorbetegségre, amelynél csak az inzulinterápia jöhet számításba, hiszen ekkor mindenképp pótolni kell a hiányt. Az inzulint egyedül injekcióval lehet bejuttatni, ugyanis szájon át szedve nem tudná kifejteni a hatását. Vannak ezen kívül olyan esetek, amikor a gyógyszerről csak átmenetileg kell inzulinra áttérni. Ilyen a terhesség és szoptatás időszaka, egy nagyobb műtét utáni lábadozás, illetve bizonyos gyógyszerek szedése vagy más betegségek fennállása.