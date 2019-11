A kevésbé ismert "köztes" cukorbetegség

Aki cukorbeteg, vagy családi okok miatt érintett a betegségben, az biztosan tudja, hogy létezik 1-es típusú diabétesz, ami egy autoimmun-betegség, illetve 2-es típusú is, ami az életmóddal összefüggő és javítható rendellenesség. Azt viszont már kevesen tudják, hogy egy köztes, "másfelesnek" nevezett cukorbetegség is létezik, amelynek a felnőttek látens autoimmun betegsége (LADA) nevet adták a tudósok.

Szomjúságérzet, alacsony energiaszint és gyakori vizelési inger utal a betegségre. Fotó: iStock

Mit lehet tudni a LADA-ról? Miben más?

Erről a problémáról már a hetvenes évek közepe óta beszélnek a szakértők, de csak idén ismerte el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a diabétesz egy különleges, hibrid típusaként. Azért áll a két ismert cukorbetegség-típus között, mert a LADA esetén is pusztulnak az inzulintermelő sejtek - ahogy az 1-es típusú diabétesznél az autoimmun folyamat eredményeként -, de ez lassan, hosszú évek alatt alakul ki. Emiatt általában 30 és 50 éves kor közötti betegeket diagnosztizálnak, tehát az érintettek idősebbek, mint az 1-es típusú cukorbetegek, de fiatalabbak, mint a 2-es típusúak. Fontos különbség továbbá, hogy az 1,5-ös cukorbetegségben szenvedők átlagos testalkatúak és súlyúak, szemben a 2-es típusnál gyakori túlsúllyal és elhízással.

Mik a tünetek?

A többség ugyanolyan tünetekkel megy orvoshoz, mint a diabétesz két ismertebb típusa esetén: szomjúságérzet, alacsony energiaszint és gyakori vizelési inger. Többségüket 2-es típusú cukorbetegként diagnosztizálják és metformint írnak fel nekik. Ez eleinte elegendő is a javuláshoz. De a Daily Mail friss cikke szerint az inzulintermelő sejtek lassú elhalása végett előbb-utóbb visszaesés következik be, és a betegek háromnegyedének 6-8 éven belül inzulinra kell váltania. A helyes diagnózis tehát nagyon fontos, ugyanis ennek hiányában a betegek nem a nekik megfelelő kezelést kapják, és emelkedhet a komoly szövődmények - például a vese-, szív- és szembetegségek - kialakulásának kockázata is.

Hány embert érinthet?

Tanulmányok szerint a 2-es típusú cukorbetegként diagnosztizált emberek 10 százaléka valójában LADA-s. Ez becslések szerint csak Nagy-Britanniában nagyjából 350 ezer embert jelent. Ennek fényében nem túlzás azt feltételezni, hogy a világon milliókat érinthet ez az "új típusú" cukorbetegség. Ma még nem teljesen tisztázott, hogy mi okozza az 1,5-ös diabéteszt, de a genetikai okok mellett valószínűleg környezeti hatások is szerepet játszhatnak a kialakulásában.