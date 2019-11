A szemünket is megtámadja ez a betegség

A WHO adatai alapján az európai régióban a 18 év felettiek körében 64 millió ember él cukorbetegséggel. Magyarországon a 19-70 év közötti korosztály legalább 8 százalékát érinti ez a probléma, és ugyanennyien küzdenek a cukorbetegséget megelőző állapottal, a prediabétesszel is. A cukorbetegségnek több típusa létezik, ám a világ fejlett országaiban az érintettek csaknem 90 százalékának 2-es típusú diabétesze van.

Jelek, hogy cukorbeteg, csak nem tud róla - kattintson!

Ahhoz, hogy a sejtek fel tudják venni a vérből a szükséges glükózt, egyre több inzulint kell a szervezetnek termelnie. Amikor az inzulint termelő hasnyálmirigy már nem képes erre, illetve a termelt inzulin nem hasznosul megfelelőképpen, akkor alakul ki a 2-es típusú cukorbetegség. A cukorbetegség egyik legnagyobb veszélye, hogy az élelmiszerekkel bevitt cukor túl sokáig a véráramban marad, így roncsolja az érrendszert, és ezáltal a létfontosságú szerveket is. Szövődményei a szívben, a vesékben, de a szemben is súlyos, visszafordíthatatlan károsodásokat okozhatnak.

A kezeletlen cukorbetegség akár vaksághoz is vezethet. Fotó: iStock

A diabétesz súlyos kockázata

A fejlett országokban - így Magyarországon is - a diabétesz a vakság kialakulásának vezető oka. Országunkban a cukorbetegek 4,5 százaléka vak - ez háromszorosa a Nyugat-Európai átlagnak. Az igen magas szám kialakulásának és növekedésének oka, hogy minél hosszabb ideje küzd valaki a betegséggel, annál nagyobb esélye van arra, hogy kialakuljon nála valamilyen szemkárosodás. A kezeletlen vagy nem jól beállított vércukorszinthez leggyakrabban az alábbi kettő szembetegség kapcsolódik:

Retinakárosodás (retinopátia): A kezdeti stádiumban nincsenek tünetei. A diabétesz a retinában lévő kis ereket károsítja, így ezek végül elzáródnak. Bár a retinában ezután új erek képződnek, ezek már gyengébbek és merevek lesznek. Az erekből kiszivárgó vér pedig látásromlást, súlyosabb esetben pedig vakságot okoz.



Zöld hályog (glaukóma): Amennyiben nem kezelik időben, ez a szembetegség is vaksághoz vezethet. A zöld hályog a megnövekedett szemnyomásnak köszönhetően alakul ki. Ennek következtében összenyomódnak az erek, amelyek a retinához és a látóideghez szállítják a vért. Súlyos esetben a retina és a látóideg is károsodik, amely látásvesztést okozhat. A zöld hályog kialakulása mellett a cukorbetegség feltehetően a szürke hályog kialakulásának a kockázatát is növeli.

Előzzük meg a bajt!

Annak érdekében, hogy megóvjuk a látásunkat - és többi létfontosságú szervünket is -, fontos a cukorbetegség korai felismerése. Mint a legtöbb betegség esetében, a megfelelő életmód itt is kulcsfontosságú. Fontos a helyes táplálkozás, az előírt diéta betartása, a rendszeres testmozgás és a dohányzás mellőzése is.

Az életmódbeli változtatások mellett fontos, hogy szigorúan kövessük az orvos által előírt terápiát. A szájon át szedhető innovatív készítmények jelentősen megkönnyíthetik az életünket. Ezen kívül javasolt évente elmenni szemészeti vizsgálatra és rögtön felkeresni egy szakembert, ha valami szokatlant tapasztalunk a szemünkkel vagy látásunkkal kapcsolatban.