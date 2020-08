Zöldségek, melyek védenek a napsugárzástól

Mik azok a kémiai szabadgyökök? Hogyan védekezhetünk ellenük? Részletek itt.

A béta-karotin segíti a nap UV-sugarainak kiszűrését, hozzájárulva a bőr napozás közbeni védelméhez - mondta el Veresné dr. Bálint Márta főiskolai tanár, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének vezetője. Hozzátette, bár a fényvédő krémek mindenképpen nélkülözhetetlenek, a sárgarépa, a kaliforniai paprika, a paradicsom, a sütőtök, a sárgabarack, a dinnye, illetve a sóska, a spenót és a brokkoli tovább fokozzák a bőr védekezőképességét. A béta-karotin a bőr megóvásáért felelős A-vitamin előanyagaként - antioxidáns hatásánál fogva - hozzájárul a napozás közben nagyobb mértékben képződő szabad gyökök semlegesítéséhez is.

A béta-karotin fokozza a szervezet ellenállóképességét a káros napsugarakkal szemben

A szakember enyhe leégés esetére azt ajánlja, igyunk sok vizet, nehogy kiszáradjunk, és fogyasszunk a bőr regenerálódásához szükséges tápanyagokat tartalmazó élelmiszereket. A tejben, tejtermékekben, májban, tojássárgájában, olajos halakban lévő A-vitamin segíti a bőr újraképződését és gyógyulását. A friss gyümölcsökben lévő C-vitamin pedig a bőr rugalmasságát adó fehérje, a kollagén képződéséhez szükséges. A növényi olajokban, búzacsírában, olajos magvakban lévő E-vitamin antioxidáns hatása miatt segítheti a napozáskor túlságosan nagy mennyiségben képződő szabad gyökök semlegesítését.

Egész napos strandolás esetén akár 2-2,5 liter folyadékra is szükségünk lehet. Ezt érdemes víz, ásványvíz, hígított gyümölcs- vagy zöldséglé, cukormentes tea formájában pótolni. A nyári melegben a gyerekek folyadékigénye is elérheti a két litert. Az alkoholfogyasztás kapcsán Veresné dr. Bálint Márta elmondta, vízhajtó hatása miatt ne napozás közben, hanem csak este igyunk, de akkor is csak mértékletesen. Beszélt arról is, hogy miközben folyadékigényünk jelentősen megnő nyáron, addig szervezetünk energiaigénye 10-15 százalékkal csökken.