Az E-vitamin hiány jelei

Egyensúlyvesztés

Az alábbi tünetek arra utalhatnak, hogy a szervezetünkben nincs megfelelő mennyiség E-vitaminból.

A vitamin hiánya növeli a sejteket érő oxidatív stressz hatásait, emellett a központi idegrendszer működésében is gondokat okozhat. Ettől lassulnak a reflexeink, növekszik a reakcióidőnk és csökkenthetnek a koordinációs képességeink, illetve romolhat az egyensúlyérzékünk.

Hajhullás

Az E-vitamin a megfelelő vérkeringéshez is fontos, ami többek között ahhoz is kell, hogy a fejbőr illetve a hajhagymák vérellátása megfelelő legyen. Ha a keringés romlik, az hajhulláshoz vezethet, illetve azt is tapasztalhatjuk, hogy a hajszálaink kiszáradnak és elvékonyodnak.

Bőrkiszáradás

Nem véletlen, hogy a legtöbb hidratáló és testápoló is tartalmaz E-vitamint. Ha nincs belőle elég a szervezetünkben, az a bőr kiszáradását okozhatja.

Izomgyengeség, görcsök

Az E-vitamin nélkülözhetetlen a bőr szépségének megőrzéséhez, illetve az öregedés elleni küzdelemben is fontos fegyver lehet. Milyen ételeket érdemes fogyasztani, hogy elegendő jusson a szervezetünkbe ebből a fontos mikrotápanyagból?

E-vitamin hiány hatására az izomszövet legyengül és nem működik megfelelően. Ilyenkor gyengébbnek érezzük az izmokat, illetve gyakran tapasztalhatunk izomgörcsöket is, leginkább fizikai aktivitás, izommunka hatására.

Látásromlás

Ha azt tapasztaljuk, hogy a látásunk gyengül, illetve alkalmanként homályosan, illetve szürkületben gyengébben látunk, az is E-vitamin hiányra utalhat.

Termékenység, immunrendszer

E-vitamin kell ahhoz is, hogy a szaporító szerveink megfelelően működjenek - ha túl kevés van belőle, akkor nehezebben esünk teherbe, illetve megnő a vetélés, koraszülés kockázata. Azimmunrendszerműködéséhez is fontos - ennek a vitaminnak a hiányában könnyebben betegszünk meg, illetve nehezebben gyógyulunk fel a különböző fertőzésekből is.

