A téli bőrápolás titka

Hogyan ápoljuk a bőrünket télen?

A téli mínuszok és a zord időjárás megviseli bőrünket, különösen a vékony és érzékeny hámréteggel rendelkező kéz és száj bőrét. Ez pedig nem csupán esztétikai problémát jelent: közérzetünket is rontja, a szárazság okozta sebek pedig akár orvosi kezelést is igényelhetnek. Néhány egyszerű rutint beépítve mindennapjainkba azonban megelőzhetjük a kellemetlen tünetek kialakulását.

Külső-belső hidratálás

A téli bőrápolás során nagyon fontos a megelőzés, vagyis bőrünk kiszáradásának megakadályozása. Párásítsuk környezetünk száraz levegőjét, így bőrünk vízveszteségét is megelőzhetjük! Működtethetünk hidegpárásítót a lakásban, vagy egyszerűen csak helyezzünk egy nedves törölközőt a fűtőtestre, a célnak ez is tökéletes. A megfelelő páratartalmú levegő pedig nem csupán bőrünk, de légutaink egészségéhez is hozzájárul, ami a téli megbetegedések időszakában igencsak hasznos.

Télen jóval szárazabb a bőrünk, előtérbe kerülnek a bőrproblémák, a viszketés, a kiszáradás és a krónikus bőrbetegségek is fellángolnak. Ilyenkor különösen fontos a hidratálás!

"A téli hidegben bőrünk anyagcseréje, ezáltal a faggyú- és verejtékmirigyek termelése is lassul. Így a bőr elsődleges védelmi vonalának számító hidro-lipid réteg is gyengül, és a felhám különösen védtelenné válik az időjárás hatásaival szemben. A hidratáló és zsírozó kozmetikumok visszaállítják a bőr egészséges védőrétegét, és meg is erősítik azt. Napi használatukkal megőrizhető a kézfej és a természetes lipidréteggel amúgy sem rendelkező száj vékony és érzékeny bőrének egészsége. Különös odafigyelést igényel az ekcémára és az atópiás bőrgyulladásra hajlamos bőr ápolása is ebben az időszakban" - mondta dr. Wenczl Enikő bőrgyógyász szakorvos, a Budai Egészségközpont munkatársa.

A hidratáló és zsírozó kozmetikumok visszaállítják a bőr egészséges védőrétegét. Fotó: iStock

A külső hidratáláson túl nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot igyunk. Fogyasszunk naponta legalább 1,5-2 liter vizet, gyógyteát! Kerüljük a koffeintartalmú italok, vagyis a kávé, fekete és zöld tea túlzott fogyasztását, mivel ezek vízhajtó hatásuk révén tovább szárítják a szervezetet, ezáltal bőrünket is.

Tippjeink a bőr szépségének megőrzésére télen is

Naponta többször, főként kézmosás után használjunk hidratáló kézkrémet!

Éjszakára kenjük be kezünket zsíros krémmel, majd húzzunk rá könnyű pamutkesztyűt! Reggelre kézfejünk puha és hidratált lesz.

Ajkaink ápolására használjunk természetes méhviasztartalmú kozmetikumokat, amelyek egyaránt ápolnak és védenek.

Készítsünk házilag ajakradírt! A száj érzékeny bőrének radírozására alkalmazzunk házilag készített, mézet, olívaolajat és durva szemű kristálycukrot tartalmazó ajakradírt. A méz és az olaj puhítja a bőrt, míg a cukor az érdes, berepedezett felhámot távolítja el gyengéden.

Ha síelni megyünk, ne feledkezzünk meg a naptej használatáról sem! Bármennyire is hideg van kint, a magasabb területeken és a hó miatt könnyen leéghet az arcbőrünk.

A téli vitaminpótlás ábécéje

A tél során szervezetünk vitaminellátása sem megfelelő, amely bőrünkön is azonnal meglátszik. Megfelelő vitaminpótlással megelőzhetjük a problémát, és segíthetjük a regenerálódást!