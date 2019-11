Használjunk-e párásítót?

A párásítók, párologtatók tulajdonképpen vízgőzt juttatnak a levegőbe, és ezzel enyhíthetik a túl száraz levegő miatt kialakuló egészségügyi panaszokat. A szervezetünkben található nyálkahártyáknak (például a száj- és orrüregben) ugyanis nedvesnek kell lennie ahhoz, hogy a funkcióikat ellássák. A kiszáradásuk pedig nemcsak rendkívül kellemetlen, de számos betegség rizikóját is megnöveli. Például a száraz száj kellemetlen leheletet okozhat, és az ínyproblémák valószínűségét is növeli.

A párásítók vízgőzt juttatnak a levegőbe. Fotó: iStock

A párásító használatával küzdhetünk bizonyos kellemetlen problémák ellen, érdemes tehát beszerezni egy készüléket például akkor, ha száraz a bőrünk, ha gyakran dugul be az orrunk vagy vérezni is szokott, ha a munkánk miatt sokat kell beszélnünk és ezért sokszor begyulladnak a hangszálaink, esetleg ha krónikus köhögéssel küzdünk. A párásító előnyös lehet abban az esetben is, ha megfáztunk, náthásak vagyunk, sőt egyesek szerint még a betegségek megelőzésében is a segítségünkre lehet. Azoknak is előnyös beszerezni egy párásítót, akik sokat ülnek a számítógép előtt, a plusz nedvesség ugyanis a szemszárazság ellen is védelmet nyújthat.

A készülék használatának azonban veszélyei is lehetnek. Bizonyos betegségek esetén nem javasolt a túlzott párásítás, ezek közé tartozik az allergia és az asztma. A túl párás környezet kifejezetten kellemetlen lehet, ezért igyekezzünk a levegő páratartalmát 30 és 50 százalék között tartani.

A párásítás egyéb negatív következményekkel is járhat, ez azonban elsősorban a nem megfelelő használatból és a rendszeres tisztítás hiányából ered. Kutatások során ugyanis megállapították, hogy a vizsgált készülékek 75 százalékában gombatenyészetek voltak, 87 százalékában pedig baktériumok is megtelepedtek. A fertőzött párásító készülékből pedig a levegőben kerülhetnek ezek a részecskék, és azokat belélegezve jelentős mértékben megnövekedhet különböző betegségek veszélye. Ezek közé tartozik a tüdőgyulladás, a légiós betegség, és az asztmás, allergiás rohamok is gyakoribbá válhatnak.

Rendszeresen tisztítsuk a párásító készüléket, és naponta cseréljük benne a vizet! Ha ugyanis állni hagyjuk a vizet, abban nagyon gyorsan elszaporodhatnak a kórokozók. Ne használjunk csapvizet a készülékben, csak szűrt vagy desztillált vizet, a csapvíz ugyanis nagy mennyiségben tartalmazhat olyan anyagokat, melyek aztán lerakódnak a készülék szűrőin.