Hogyan kezelhetjük otthon a lábdagadást? Ezek a házi gyógymódok segíthetnek

A vastagabb felhőtakaró lassan terjeszkedik észak, északnyugat felé, de közben szakadozik, csökken is. Az északi, északnyugati országrészben sok napsütés valószínű. Délen ugyanakkor végig erősen felhős vagy borult maradhat az ég. Délutánra átmenetileg csökken a csapadékhajlam, inkább csak a déli határvidéken fordulhat elő eső, majd estétől dél felől újabb csapadékhullám érkezhet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, megerősödik, főként nyugaton viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósan borult déli, délnyugati tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Késő este általában 8, 13 fok várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északi tájakon több fokkal hidegebb is lehet. A meteorológiai előrejelzés szerint napközben melegfronti hatás érvényesül, amely sokaknál válthat ki kellemetlen panaszokat.