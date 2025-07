Így készülj a vastagbéltükrözésre - erre ügyelj, hogy elkerüld a kellemetlenségeket

A vastagbéltükrözés (más néven kolonoszkópia) egy orvosi vizsgálat, amely során a vastagbelet és a végbelet vizsgálják meg egy hosszú, hajlékony eszközzel, melynek végén egy kamera helyezkedik el. A vizsgálat során szövettani mintavételre, sőt, polipok eltávolítására is van lehetőség, továbbá ez a legpontosabb módja annak, hogy az orvosok időben kiszűrjék a vastagbélrákot. Habár egy fontos vizsgálatról van szó, sokan tartanak tőle - a Cleveland Clinic cikke összefoglalja, hogyan zajlik ez a vizsgálat, kinek javasolt elvégeztetni és hogyan kell felkészülnünk rá.

A vastagbéltükrözés súlyos betegségek szűrésére alkalmas. Fotó: Getty Images

Kinek javasolt a vastagbéltükrözés?

Statisztikailag a vastagbélrák kialakulásának kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, ezért az Amerikai Rákellenes Társaság legalább 45 éves kortól rendszeres szűrést javasol. A vastagbélrák gyakran nem okoz tüneteket egészen addig, amíg előrehaladott stádiumba nem kerül, ekkor azonban már a kezelés is nehézkesebb és kevésbé hatékony. Bizonyos esetekben gyakoribb vizsgálatra lehet szükség, például az alábbi esetekben:

Az utolsó kolonoszkópiája során szövetet távolítottak el.

Gyulladásos bélbetegségben szenvedünk.

A családunkban előfordult vastagbélrák.

Olyan örökletes betegségben szenvedünk, amely növeli a kockázatot, például familiáris adenomatózus polipózis (FAP) vagy Lynch-szindróma.

Hogyan készüljünk fel a vastagbéltükrözésre?

A megfelelő felkészülés elengedhetetlen ahhoz, hogy a kolonoszkópiát megfelelően elvégezzék, erről a kezelőorvosunk részletes utasításokat ad a vizsgálat előtti napokban. Az előkészületeknek a célja, hogy a vastagbél vizsgált szakasza a lehető legtisztább legyen. Ha nem az, az orvos esetleg nem fogja látni az esetlenes elváltozásokat, és előfordulhat, hogy el kell halasztania a beavatkozást.

A kolonoszkópia előtti napokban módosítanunk kell az étrendünket, hogy pontosan milyen módon, az a vizsgálatot végző orvos preferenciáin is múlik. Általában két-három napig alacsony rosttartalmú étrendet kell fogyasztani, az utolsó 1-2 napban pedig a páciens már nem ehet csak leveseket és turmixolt ételeket ehet, illetve folyadékot fogyaszthat. A kolonoszkópia előtti napon a betegnek hashajtót kell bevennie, ami mellé több liternyi folyadékot kell elfogyasztania pár óra alatt. Kérhetik, hogy a vizsgálat reggelén éhgyomorral menjünk be, a kolonoszkópiához pedig fájdalomcsillapítóra, vagy kábító hatású injekcióra is szükség lehet.

A mindennapok során szedett gyógyszereket általában továbbra is szedhetjük, kivéve például bizonyos vaskészítményekés véralvadásgátló gyógyszerek. Az esetleges cukorbetegséget mindenképp meg kell osztani az orvossal, mivel az előkészítés folyamatában felborulhat a szénhidrát-anyagcsere. Fontos, hogy ha előjegyeznek vastagbéltükrözésre, mindenképpen tartsuk be orvosunk utasításait, egyeztessünk vele a társbetegségekről és minden gyógyszerről, amit szedünk.

A beavatkozásról további részleteket az alábbi cikkünkben írtunk.