Mit szabad és mit nem, ha befejeződött a a véralvadásgátló kezelés? Prof. Dr. Blaskó György, a Trombózis- és Hematológiai Központ – Prima Medica véralvadási specialistája válaszolt a kérdésre.

A trombózis kockázatai: meddig kell folytatni a kezelést?

„A mai korszerű szemlélet és hosszú évtizedek tapasztalatai alapján úgy fogalmazunk a trombózison átesett betegeknek, hogy az antikoaguláns készítményt tartósan kell szedni és egyénileg kell elbírálni” – hangsúlyozza Blaskó professzor. Vagyis minden egyes kontroll során felmérik a beteg állapotát, életmódját, aktuális betegségeit, majd ez alapján döntenek arról, szükséges-e a terápia, és ha igen, akkor milyen. „Ma már azt mondjuk, hogy nem minden beteg esetében van szükség életen át tartó kezelésre. Ha a trombózison átesett páciensnél nem áll fenn genetikai rizikótényező (familiáris trombofília), és ultrahangvizsgálattal igazolható a keringés helyreállítása, megfelelő életmódot folytat, akkor 1-3 éven belül elhagyható a véralvadásgátló készítmény használata, de a rendszeres mozgást továbbra is folytatnia kell. Akkor sincs szükség hosszan tartó kezelésre, ha a trombózis hátterében valamilyen enyhébb kiváltó tényezőt találtunk (például egy hosszabb utazás vagy hormonkezelés), amihez legfeljebb enyhébb trombofília társul” – vázolta a szakember.

Trombózis után a napozás még veszélyesebb. Fotó: Getty Images

Ugyanakkor a szakértő szerint tartós kezelésre számíthatnak azok, akiknél súlyos klinikai esemény történt és veleszületett fokozott trombózishajlam is beigazolódik. Legalább 1,5-2 évig tartó véralvadásgátló kezelésre van szükség azoknak, akiknek tüdőembóliájuk volt, hogy elkerülhető lehet az egyik súlyos és gyógyíthatatlan szövődmény, a pulmonális hipertónia. A cél tehát minden esetben az, hogy megelőzhetőek legyen a trombózis kései szövődményei.

Mit szabad és mit nem, ha befejeződött a kezelés?

A kompressziós harisnya mindig jót tesz

Nagy melegben fokozódhat a trombózis utáni lábfájdalom, ezért még akkor is érdemes kompressziós harisnyát használni, ha már nem lenne muszáj. A keringés a kompresszió hatására felpezsdül, a felületi vénákból a mélyebben fekvők felé terelődik a véráramlás. Különösen fontos ez hosszabb üléssel, mozdulatlansággal járó utazás során, ugyanis ez jelentősen visszaszorítja az újabb mélyvénás trombózis kialakulásának kockázatát.

Véralvadásgátló, LMWH-injekció

Hosszú utazás előtt mindenképp egyeztetni kell a kezelőorvossal, főleg akkor, ha már nem szükséges véralvadásgátlót szedni. Ilyenkor ugyanis, és általában a trombofíliás genetikai eltérésben szenvedő, de aktuálisan kezelést nem igénylő betegnél az orvos elrendelheti prevenció gyanánt az LMWH-injekció használatát az oda- és a visszaúton is, hogy ne alakuljanak ki vérrögök.

Óvatosan a napozással

A legmelegebb órákban, 10-15 óra között eleve tiltott a napozás, ugyanis a leégés a bőrrák legnagyobb rizikófaktora. Trombózis után pedig ez még veszélyesebb, hiszen a hőség miatt az erek kitágulnak, a vérkeringés lelassul, a vér pangani kezd (az olyan vénákban is, ahol károsodott vénabillentyűk maradhattak). Az újabb trombózis elkerülése érdekében lehetőleg tartózkodjunk hűvösebb helyen, sőt, ha lehet, a közvetlen napfénytől is kíméljük a lábakat.

Meleg víz, szauna

Friss trombózis után fél évvel lehet először szaunázni. Elsősorban az infraszauna a megengedett, a 90 fokos vagy melegebb finn szauna csak később és rövidebb időközökre. A 35 fokosnál melegebb fürdőket is jobb elkerülni, és az ennél hűvösebbekben sem ajánlott fél óránál tovább időzni.

Minél több folyadék

Aki a hőségben keveset iszik, annál fennáll a kockázata annak, hogy a vére besűrűsödik, ami kedvez a vérrögök kialakulásának. Akár 3 liter vizet (és nem cukros vagy mesterségesen édesített üdítőt) is ajánlott elfogyasztani, a vízhajtó hatású kávé, tea, alkohol visszaszorítása mellett.

Melegben sem tilos a mozgás

A rendszeres mozgás a trombózis utáni életmód alapja kellene, hogy legyen. Ez nem jelenti azt, hogy a legnagyobb hőségben is el kell indulni futni, de reggel-este ilyenkor is ajánlott sétálni, napközben minél többször felállni a székből, hűvösebb időben kirándulni, vagy akár légkondicionált edzőteremben biztonságosan összeállított edzést végezni.