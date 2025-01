Szuperélelmiszer: tényleg létezik ilyen, vagy ez csak egy tündérmese? Dietetikus válaszolt

„Amennyire hangzatos, olyannyira megtévesztő kifejezés a superfood (vagy magyarul szuperélelmiszer). Elvileg azokat az alapanyagokat nevezzük így, amelyek tápanyag-összetételük révén több egészségügyi előnyt nyújtanak más termékekhez képest. Valójában azonban ezeket az előnyöket tudományos vizsgálatok nem támasztják alá. Nem árt tudni azt sem, hogy semmilyen hiányt nem szenved a szervezete annak, aki soha nem él ezekkel” – idézi Szabó Adriennt, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika dietetikusát a semmelweis.hu-n megjelentetett közlemény.

Az egészséges étkezés kulcsa a változatos, színes étrendben rejlik. Fotó: Getty Images

A hazai élelmiszer ezért jobb

A dietetikus azt tanácsolja, hogy olyan élelmiszereket válasszunk, amelyek itthon is megteremnek, tehát nem kell messziről ideszállítani azokat. A szezonon kívüli, messziről érkező zöldségben és gyümölcsben ugyanis a mérések szerint jóval több a vegyszermaradvány – például az utóérlelésre vagy a kártevők elleni védekezésre használt kemikáliákból.

Az azonban csak közkeletű tévhit, hogy a szállítás miatt szignifikánsan csökken a gyümölcsök, zöldségek vitamin- vagy ásványianyag-tartalma. A számunkra szintén értékes antioxidáns-tartalomból azonban veszíthet a zöldség/gyümölcs, miközben az őt érő negatív hatásokkal szemben próbál védekezni” – tette hozzá a szakember.

„Szupererővel” rendelkező hazai termények

Magyarországon is rengeteg olyan zöldség, gyümölcs, gabona és olajos mag megterem, amely „szupererővel” rendelkezik, így megérdemelné superfood elnevezést. Ilyen például a fokhagyma, a cékla, vagy az áfonya.

„Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a lenmag összetétele alapján abszolút versenyképes a chia maggal, olyan magas a rost- és az omega-3 zsírsav-tartalma. Kiemelkedő az antioxidáns-, rost- és vitamintartalmuk az aszalványoknak is, amelyek közül például a som, a csipkebogyó vagy a meggy remekül helyettesíti a goji bogyót. Jó tudni, hogy a sima aszalt gyümölcsökben nincs hozzáadott cukor, így mértékkel, de azok is fogyaszthatják, akik vigyáznak a vonalaikra vagy cukorbetegek. Egy harmadik ismert „szuperélelmiszer”, az avokádó nagyszerűen helyettesíthető kevés ideig főzött, majd turmixolt zöldborsóval vagy brokkolival, amelyhez egy kis lenmag-, tökmag-, vagy akár dióolajat adva az avokádókrémhez hasonló, tápanyag-összetételben pedig még annál is jobb zöldkrémet lehet készíteni” – sorolta az népszerű „szuperélelmiszerek” hazai alternatíváit a szakértő.

Minél színesebb, annál egészségesebb

Szabó Adrienn szerint egyébként az egészséges étkezés kulcsa nem a szuperélelmiszereknek kikiáltott alapanyagokban, hanem a változatos és színes étrendben rejlik. A színes élelmiszerek tartalmaznak ugyanis több, a szervezet számára jótékony és gyulladáscsökkentő hatású vegyületet, energiaforrást szolgáltatnak továbbá tápcsatornában élő baktériumok, vírusok és gombák számára is.