Szédülés: mi állhat a háttérben?

A krónikus szédülést a leggyakrabban (egy felmérés szerint az esetek közel 70 százalékában) a belső fül valamilyen zavara okozza, itt találhatóak azok az érzékelők, melyek a mozgásért és az. Az egyensúly érzékelése azonban meglehetősen bonyolult folyamat, és a belső fülön kívül a szemünk, a bőrünk, az izmaink, a központi idegrendszer is részt vesz benne. A szédülés akkor következik be, amikor az(például egy turbulenciába került repülőgépen nem látjuk, hogy mozognánk, de a belső fül érzékeli azt). A szédülés oka lehet tehát a belső fület érintő betegség, vírusfertőzés, a felgyülemlő fülzsír, vagy a fület érintő daganat is.Ha alacsony a vérnyomásunk, nem jut elég oxigéndús vér az agyba, így az nem tud megfelelően működni, emiatt szédülhetünk vagy kerülhetünk ájulásközeli állapotba. Azaz alacsony vérnyomásnak az a típusa, mikor a vérnyomásunk akkor esik le hirtelen, mikor ülő vagy fekvő helyzetből felállunk. Normális esetben a szervezetünk felálláskor ezt megakadályozza a vérerek összehúzásával.

A szívproblémák

A só és nikotin

A gyógyszerek

A hirtelen szédülés még nem jelenti azt, hogy súlyos betegek vagyunk

A vércukorszint

A pszichológiai betegségek

A csontritkulás

A szívet érintő betegségek is okozhatnak szédülést , mert a szív gyengesége miatt a szervezetünk nem tudja elég hatékonyan eljuttatni az oxigéndús vért az agyba. A szívbetegségek okozta szédülés a leggyakrabban az idősebbeket, illetve a magas vérnyomással, magas koleszterinszinttel küzdőket érinti.A só és a nikotin egyaránt rontják a keringést, csökkenthetik az agyba jutó vér mennyiségét, emiatt szédülést, hányingert, kótyagosságot okozhatnak.Számos gyógyszer lehetséges mellékhatásai között megtalálhatjuk a szédülést, a leggyakrabban a vérnyomáscsökkentők, a nyugtatók, az antidepresszánsok, a fájdalomcsillapítók okozhatak kellemetlen tüneteket. Amennyiben a gyógyszer szedése miatt, beszéljük meg a kezelőorvosunkkal, hogy van-e lehetőség a gyógyszerváltásra.Az alacsony és a magas vércukorszint egyaránt okozhat szédülést. Alacsony vércukorszintnél ne jut elegendő glükóz az agyba, így az nem tud megfelelően működni. A magas vércukorszintnél szintén nem jut elég glükóz az agyba, mert a feldolgozásáért felelős inzulinból sincs elég a szerveztünkben. Az előbbit az éhség vagy az inzulintartalmú gyógyszerek okozhatják, míg az utóbbi oka a cukorbetegség vagy az inzulinrezisztencia lehet.A szorongás és a pánikbetegség is okozhat szédülést, különösen akkor, ha túlságosan szapora légzéssel társul.romlik a keringés, a felületes légzés miatt pedig nem jut elég oxigén a szervezetünkbe, ez a két dolog együttesen pedig csökkenti az agyműködés hatékonyságát.Több kutatás is bizonyította, hogy a csontritkulás és a krónikus szédülés között szoros az összefüggés. A szakemberek szerint ennek hátterében avagy a belső fül degenerációja állhat. A csontritkulásban szenvedők esetében a szédülés és az egyensúlyzavarok azért is veszélyesek, mert ezek jelentősen megnövelik az esések, illetve a csonttörések esélyét.