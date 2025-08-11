Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +29°
Nincs front

5 öregítő szokás, amivel 50 felett fel kell hagynod

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Éveket öregíthet rajtunk néhány ártatlannak tűnő szokás: az alábbiakkal főleg az 50 feletti korosztálynak fontos vigyázni.

Az öregedést megállítani akárhogy is szeretnénk, a tudomány jelenlegi állása szerint nem lehet. A kor előrehaladtával testünk lassú hanyatlásba kezd, izmaink elgyengülnek, csontjaink törékenyebbé válnak, és elménk sem lesz már olyan éles, mint korábban. A folyamatot azonban bizonyos tevékenységek csak még jobban felgyorsíthatják. Az nlc.hu ezeket gyűjtötte össze, mi pedig kiválogattuk közülük azt az 5 tevékenységet, amelyet 50 felett mindenkien

Állandó multitasking

Talán évtizedekig büszkék voltunk rá, milyen hatékonyan tudunk párhuzamosan több dolgot is csinálni, 50 felett érdemes ebből egy kissé visszavenni. A folytonos feladatváltás ugyanis hosszú távon elhasználja figyelmi tartalékainkat, amitől fáradtabbak és meggyötörtebbek leszünk.

Túl sok időt töltünk a képernyő előtt

A monitor hosszas bámulása nem csak a látásunkat teheti tönkre, de az arcizmaink is megsínylik. A számítógép kijelzőjének bámulása ráadásul egészségtelen testhelyzetet kényszerít ránk, ami nyaki és hátfájdalmakat eredményezhet. A sorozatmaratonok és az órákon át tartó ücsörgés el is lustít minket, és hozzájárulhat a mozgásszervi betegségek kialakulásához. 

monitor, számítógép
A túlzott képernyőidő is veszélyes lehet. Fotó: Getty Images

Túlzásba vitt smink

A vastag sminkréteg nem mindig fiatalít, épp ellenkezőleg: sokan elkövetik azt a hibát, hogy minél több festékkel igyekeznek üdébbé varázsolni arcukat, pedig a túl matt vagy túl sötét alapozók, vastag púder és erős kontúrok könnyen hozzáadhatnak akár több évet is a valódi korunkhoz.

A társas kapcsolatok hiánya

A beszélgetések, nevetések szó szerint élettel töltenek meg bennünket, a magány azonban kiüresít. Időskorban különösen nagy veszélyt jelent a közösségi élet hiánya, ami hozzájárulhat a testi és szellemi öregedés felgyorsulásához is. Kapcsolataink tudatos ápolása ugyan energiába telhet, mégis éveket adnak hozzá életünkhöz.

Ez is érdekelhet

Nem megfelelő alvás

Egy-két rossz éjszaka még nem probléma. Az viszont már igen, ha a lefekvés és felkelés ideje mindig más. Szervezetünk számára fontos a ritmus, enélkül könnyebben fárad, és ezt a tükör is megmutatja. Emellett mentális és testi egészségünk is rámehet.

Kvíz: felismered egyetlen információból az emberi szerveket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

öregedés egészségmegőrzés mentális egészség
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +29 °C
Minimum: +17 °C

Többnyire derült vagy felhőtlen, napos időre van kilátás, de a Dunántúlon még előfordulnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 33 között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra