5 öregítő szokás, amivel 50 felett fel kell hagynod

Az öregedést megállítani akárhogy is szeretnénk, a tudomány jelenlegi állása szerint nem lehet. A kor előrehaladtával testünk lassú hanyatlásba kezd, izmaink elgyengülnek, csontjaink törékenyebbé válnak, és elménk sem lesz már olyan éles, mint korábban. A folyamatot azonban bizonyos tevékenységek csak még jobban felgyorsíthatják. Az nlc.hu ezeket gyűjtötte össze, mi pedig kiválogattuk közülük azt az 5 tevékenységet, amelyet 50 felett mindenkien

Állandó multitasking

Talán évtizedekig büszkék voltunk rá, milyen hatékonyan tudunk párhuzamosan több dolgot is csinálni, 50 felett érdemes ebből egy kissé visszavenni. A folytonos feladatváltás ugyanis hosszú távon elhasználja figyelmi tartalékainkat, amitől fáradtabbak és meggyötörtebbek leszünk.

Túl sok időt töltünk a képernyő előtt

A monitor hosszas bámulása nem csak a látásunkat teheti tönkre, de az arcizmaink is megsínylik. A számítógép kijelzőjének bámulása ráadásul egészségtelen testhelyzetet kényszerít ránk, ami nyaki és hátfájdalmakat eredményezhet. A sorozatmaratonok és az órákon át tartó ücsörgés el is lustít minket, és hozzájárulhat a mozgásszervi betegségek kialakulásához.

A túlzott képernyőidő is veszélyes lehet. Fotó: Getty Images

Túlzásba vitt smink

A vastag sminkréteg nem mindig fiatalít, épp ellenkezőleg: sokan elkövetik azt a hibát, hogy minél több festékkel igyekeznek üdébbé varázsolni arcukat, pedig a túl matt vagy túl sötét alapozók, vastag púder és erős kontúrok könnyen hozzáadhatnak akár több évet is a valódi korunkhoz.

A társas kapcsolatok hiánya

A beszélgetések, nevetések szó szerint élettel töltenek meg bennünket, a magány azonban kiüresít. Időskorban különösen nagy veszélyt jelent a közösségi élet hiánya, ami hozzájárulhat a testi és szellemi öregedés felgyorsulásához is. Kapcsolataink tudatos ápolása ugyan energiába telhet, mégis éveket adnak hozzá életünkhöz.

Nem megfelelő alvás

Egy-két rossz éjszaka még nem probléma. Az viszont már igen, ha a lefekvés és felkelés ideje mindig más. Szervezetünk számára fontos a ritmus, enélkül könnyebben fárad, és ezt a tükör is megmutatja. Emellett mentális és testi egészségünk is rámehet.