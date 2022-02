Nem minden inzulinrezisztencia, amit annak gondolunk?

Klárának nagyjából 10 éve volt egy komoly balesete, koponyasérülést szenvedett, több hónapot töltött kórházban. Lassan erősödött csak vissza, majdnem fél évig nagyon sovány volt. Ezzel párhuzamosan a menstruációja is elmaradt, emiatt nőgyógyászhoz, majd endokrinológushoz ment, ahol a kivizsgálás után - a vércukorszintjét és az inzulinját nézték - azt mondták neki: inzulinrezisztens. Átküldték az osztály dietetikusához, aki a kezébe nyomott egy papírt, pár mondatban pedig elmondta neki szóban is, miként kellene táplálkoznia.

"Azinzulinrezisztenciaolyan, mint a világos bőr" Az inzulinrezisztencia jelenleg nem gyógyítható, de tünetei visszafejlődnek az egészséges életmódra való átállás, illetve szükség esetén a gyógyszeres kezelés hatására. Mindez azt is jelenti, hogy a tünetek újra visszajöhetnek, ha a páciens "elhagyja magát". h i r d e t é s

"Elkezdtem utánanézni, mi is az az inzulinrezisztencia, a helyzetet pedig nem értettem, mert nálam semmi olyan tünet nem jelentkezett, ami erre a problémára jellemző. Ráadásul jól táplálkoztam, nem ettem cukros ételeket, mindig figyeltem arra, hogy sok zöldséget fogyasszak. Pár hónappal a diagnózis után a menstruációm is rendeződött, lassan visszanyertem a régi súlyomat. Viszont afélelemmég bennem volt, hiszen papírom volt róla: inzulinrezisztens vagyok, nagy eséllyel pedig cukorbeteg is leszek" - emlékszik vissza interjúalanyunk.

A nagy rácsodálkozás

Pár évvel később elment egy szűrővizsgálatra, amit altatásban végeztek, így előtte az aneszteziológus kifaggatta, megkérdezte, van-e valamilyen betegsége, szed-e bármilyen gyógyszert. Amikor említette, hogy inzulinrezisztens, az altatóorvos csak elmosolyodott, és visszakérdezett: ez biztos? Klára zavarba jött, majd elmesélte a történetét, az aneszteziológus pedig azt tanácsolta neki: vizsgáltassa ki magát újra, mert neki ez a diagnózis gyanús.

Így is tett, elment egy endokrinológushoz, elvitte neki a korábbi leleteit, papírjait is. Megismételték a vizsgálatot, az orvos pedig csodálkozva nézte a friss leleteket: az eredmények alapján szó sem volt inzulinrezisztenciáról, és ugyan a korábbi eredmények nem voltak tökéletesek, azok alapján sem lehetett volna felállítani a diagnózist. Nem fogalmazott meg konkrétumot, de finoman jelezte: az inzulinrezisztencia korábban orvosi körökben is okozott félreértéseket, nem mindenhol voltak ugyanolyan felkészültek az orvosok.

Becsapós számadat

A tíz évvel ezelőtti félreértés oka az lehetett, hogy az IR kialakulását hiperinzulinémia előzi meg, amelynél az inzulint a hasnyálmirigy fokozottabban termeli. Ekkor az inzulin még vissza tudja állítani a vércukorszintet, sőt paradox módon lejjebb is viheti. Megesik például, hogy az éhgyomrivércukorszintkifejezetten alacsony a sok inzulin miatt. Viszont pusztán az alacsony vércukorszint nem jelent egyből hiperinzulinémiát, inzulinrezisztenciát pedig pláne nem.

Gyakori probléma az inzulinrezisztencia. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Például akik nagyon vékonyak és emiatt kevesebb glikogént raktároz a szervezetük, azoknak néhány órás éhezés után hamar leeshet a vércukorszintjük. Ez amiatt történik, mert a gyorsan felhasználható szénhidrátok az izmokban raktározódnak, így számít azok mennyisége, glikogénnel való feltöltöttsége is. Ha ez nem megfelelő, akkor a szervezet nagyon hamar kivonja a vérben lévő cukrot, ami miatt alacsonny lesz a vércukorszint, viszont ez nem jelent inzulinrezisztenciát. Persze a helyzet nem mondható jónak még így sem, így orvossal és dietetikussal ilyenkor is konzultálni kell, ki kell deríteni a probléma okát. Interjúalanyunknál nagy eséllyel az állt a háttérben, hogy a kórházban eltöltött idő alatt sokat veszített izmaiból, szervezete nagyon legyengült, az őt vizsgáló orvos viszont ezt figyelmen kívül hagyta, és csak a gyanús cukorértéket nézte, illetve a kimaradó menstruációt.

Ok vagy okozat?

A legtöbb félreértés persze nem a Kláráéhoz hasonló esetek kapcsán történik, hanem olyankor, amikor valaki a túlsúly mögött sejt inzulinrezisztenciát - okkal vagy ok nélkül. Igazán nagy gond akkor van, ha ilyen esetben valaki késlekedik a testsúly rendezésével, olyankor ugyanis ténylegesen szembetalálhatja magát az IR diagnózisával, és annak minden egyéb tünetével. Ilyenkor csak a gyógyszer nem hoz javulást. Hiába növeljük az izom- és zsírsejtek inzulinérzékenységét gyógyszerekkel, pusztán attól nem fogunk fogyni.

"A testtömeg-index csak megfelelő diéta és testmozgás segítségével kerülhet normál tartományba. Ez általánosságban 160 gramm szénhidrátot jelent, illetve azt, hogy reggelinél és vacsoránál csak lassú felszívódású szénhidrát kerül az asztalra. A pontos étrendet mindig dietetikus segítségével kell egyénre szabni. A rendszeres testmozgás szintén fontos, annak egyedül a jellege változhat a testtömegtől és az ízületek állapotától függően. Ha a súly rendeződött, a gyógyszeres kezelést általában el is lehet hagyni: az ilyen terápia inzulinrezisztenciánál csak átmeneti, jellemzően nem tart tovább 6-12 hónapnál" - mondja dr. Koppány Viktória belgyógyász, endokrinológus szakorvos.

Tilos a szemellenző

Ha egy év után sincs javulás, érdemes elgondolkodni azon, hogy nem kezeltük-e lazábban a diétát, vagy nem hanyagoltuk-e el a testmozgást. De azt is számba kell venni, hogy az inzulinrezisztencia mellett egyéb probléma is fennállhat. Emiatt van az is, hogy miután az IR diagnózist felállítják - ez első lépésben éhgyomri vércukor- és inzulinszint-méréssel történik, majd ezt követően terhelésessel -, egyéb vizsgálatokat is elvégeznek. "Ilyenkor nézni szoktuk a koleszterin- és triglicerid szinteket, a D-vitamint, a húgysavat, a pajzsmirigyhormonokat, egyebek mellett szükség lehet nőgyógyászati vizsgálatokra is. Ez azért fontos, mert az IR más betegséghez kapcsolódva is kialakulhat. Társulhat például PCOS-hez, gluténérzékenységhez, laktózérzékenységhez, mellékvese-betegségekhez, pajzsmirigybetegségekhez is" - sorolja a lehetőségeket dr. Koppány Viktória.

Az esetleges társbetegségek feltérképezése mellett át kell tekinteni a szedett gyógyszereket is. Ez azért fontos, mert az IR hátterében szteroidkezelés vagy immunrendszert befolyásoló gyógyszerek is állhatnak, fiatal lányoknál pedig fogamzásgátlók is emelhetik a vércukor- és az inzulinszintet. Ilyenkor ha a kezelést abbahagyják, maguktól is rendeződhetnek ezek a szintek. Fontos, hogy a betegség hátterében álló okokat mihamarabb feltárják - és ha lehet, meg is szüntessék -, ilyenkor ugyanis a folyamat visszafordítható, a cukorbetegség kialakulása pedig megelőzhető lehet.