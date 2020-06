Mitől nőnek sötét karikák a szemünk alatt?

A szem alatti sötét karikák tulajdonképpen a vérerek, melyek átlátszódnak a szem körüli vékony, érzékeny bőrön. A szem körül a legvékonyabb a bőr az egész testünkön, és az, hogy mennyire hangsúlyozottan jelennek meg a karikák, vagyis mennyire átlátszó a bőr és mennyire ütnek el ettől az erek, elsősorban a genetikai örökségünktől függ. Vannak olyanok, akik hajlamosabbak a sötét karikákra, és ezek akkor is ott lehetnek a szemük alatt, ha tökéletesen kipihenik magukat.

Nyáron az allergia miatt is csúnyábbnak tűnhetnek a szem alatti karikák. Egyrészt az orrdugulással együtt az egész orr körülötti terület, az arcüregek véráramlása fokozódik, a bőr enyhén ödémássá válik, a vérerek is megduzzadhatnak, emiatt a lilás-kékes árnyalatú erek még jobban látszódnak. Amennyiben az allergiás tünetek emellett szemviszketéssel, vagy a szemek könnyezésével is együtt járnak, a szem piszkálása, dörzsölgetése tovább ronthat a szem körüli karikák állapotán.

Nem csupán a fáradtságtól lehet karikás a szemünk. Fotó: iStock

Így kezelje! Hogyan tüntethetjük el a szemünk alatti sötét karikákat? Kattintson a tippekért!

A szem körüli terület bármilyen irritációja, például egy szemránckrémre vagy dekorkozmetikumra adott allergiás válaszreakció is fokozhatja a sötét karikák kialakulásának esélyét, illetve azok láthatóságát.

Bizonyos gyógyszerek szedése is a szem alatti sötét karikák megjelenésével, illetve a tünetek fokozódásával járhat. Ennek oka, hogy ezek a gyógyszerek a vérerek kitágulását és a véráramlás gyorsulását idézik elő, és emiatt a szem alatti területen ez még jobban látszódik. Ilyen gyógyszerek lehetnek például az alfablokkolók, a szívritmusszabályozók, a potencianövelők és hajnövesztő szerek. Hasonló hatása lehet néhány étrend-kiegészítőnek (például a kakaóban található theobrominnak, az L-argininnek, a niacinnak), de az alkoholnak és a kapszaicinnek is.

Bár az ekcémának hagyományosan olyan tüneteket tulajdonítunk, mint a bőr kiszáradása, kisebesedése vagy irritálttá válása, a szem alatti sötét karikákat is okozhatja ez a krónikus bőrbetegség. Ennek egyrészt az oka a szem alatti bőrterület szárazsága, másrészt az, hogy az ekcémások nagyon sokszor érzékenyen reagálnak a különböző kozmetikumokra, ez pedig irritációval, illetve gyulladással járhat együtt.

Sajnos, minél idősebbek vagyunk, annál nagyobb az esélye annak, hogy sötét karikák alakuljanak ki a szemünk alatt, illetve azok sokkal hangsúlyosabban jelentkezzenek, mint korábban. Ahogy öregszünk, a bőrünk elvékonyodik, a kollagéntartalma is csökken, ez pedig azzal jár együtt, hogy a szem alatt futó karikák is jobban látszódhatnak. Mit tehetünk a sötét karikák ellen? Természetesen, először a kiváltó okot kell megkeresnünk, s orvosolnunk.

Az öregedés ellen persze nem sokat tehetünk, de ha például gyógyszer okozza a vérerek kitágulását, akkor megfontolhatjuk annak lecserélését. Az allergiás tüneteket csökkenthetjük például orrspray vagy tabletta alkalmazásával, a kozmetikumokra való érzékenység ellen pedig a biokozmetikumok jelenthetnek megoldást. Figyeljünk az étrendünkre is: igyunk elegendő vizet, és étkezzünk változatosan, vitamindúsan.