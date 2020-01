Milyen betegségekről árulkodhat az arcunk?

Sárgás foltok a szemeink, orrunk vagy szánk környékén

Lehetséges oka: magas a koleszterinszintünk

A magas koleszterinszint nemcsak azzal okozhat problémát, hogy eltömíti artériáinkat, hanem azzal is, hogy még arcunk színét is elváltoztatja, ugyanis zsírlerakódások keletkezhetnek szemeink, orrunk vagy szánk körül. Ezt hívja a szaknyelv xanthelasmának, amely egy örökletes betegség, és a zsíranyagcsere problémáját jelenti: nem tudjuk a zsírt rendesen lebontani. A bőrproblémát egy TCA-, azaz trikoecetsav-alapú hámlasztással megoldhatjuk, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a koleszterinszintünk ettől még ugyanolyan marad, ezért érdemes életstílust váltani, diétázni, mozogni, és ha az orvos úgy rendeli, sztatinokat, koleszterinszint-csökkentő gyógyszereket szedni.

Sápadtság

Lehetséges oka: vashiány, túl kevés vörös húst eszünk

A vashiány mintegy 1,6 milliárd embert érint a bolygón, ennek egyik legjobban látható tünete a sápadtság, illetve a beesett, karikás szem, de akik ettől szenvednek, jobban aggódnak a letargia és a fáradtság miatt (mivel izmaik nem jutnak elég oxigénhez). Ezt szerencsére könnyen lehet orvosolni azzal, hogy több vörös húst eszünk. A vegetáriánusoknak szintén nem kell aggódniuk, mivel a vasat lencséből, babbol és zöld levelű zöldségekből könnyen beszerezhetik. A vasat érdemes C-vitaminban gazdag ételekkel fogyasztani, így ugyanis gyorsabban felszívódik.

Arcfiatalítás 7 lépésben A célzott gyakorlatoknak feszesítő, emelő és fiatalító hatásuk lehet - nem csak a hason és a lábon! Íme hét gyakorlat a szép nyak, a sima arc, a feszes szemkörnyék és a határozott ajakkontúr visszaszerzése, illetve megőrzése érdekében! Kattintson!

Kirepedezett szájsarkak

Lehetséges oka: B-vitamin-hiány

A szájsarkakban tapasztalható repedezettség azoknál tapasztalható, akik B-vitaminhiányosak: főként a B2- és B3-vitaminok hiánya okozza ezt. Ezen vitaminoknak ugyanis gyulladáscsökkentő hatása van, hiányuk miatt pedig nemcsak a bőr repedezik ki, hanem erősebb bőrvörösödést is tapasztalhatunk, ritkább esetekben nyelvduzzanatot. A B-vitamin hiánya igen gyakori a vegetáriánusoknál, illetve azoknál, akik étrendünkből mellőzik a tojást, a sovány húst és a halat. A sötétzöld levelű zöldségekben (főként a borsóban és a spenótban) sok B-vitamin található, ezek fedezhetik a szükséges vitamin mennyiséget.

Arcunk számos betegségről árulkodhat

Pattanás az állon

Lehetséges oka: policisztás ovárium szindrómánk van

Az állon látható pattanások a progeszteron és tesztoszteron hormonok váltakozása miatt jelentkeznek, főként amenzeszidején. Ha viszont jóval intenzívebben jelennek meg, megvan az esélye, hogy policisztás ovárium szindrómában (PCOS) szenvedünk - emiatt magasabb a tesztoszteronszintünk, ez pedig közvetetten pattanások kialakulását is okozza. Ezen betegség hatására túlsúly is kialakulhat - a diagnosztizált esetek 30-40 százalékára jellemző a kisebb-nagyobb túlsúly.

Ha erre gyanakszunk, forduljunk orvoshoz, aki nemcsak vértesztet fog javasolni, hogy hormonszintünket megvizsgálhassa, hanem valószínűleg egy ultrahangvizsgálatot is. Felírni vélhetően csak progeszteron-tartalmú fogamzásgátlót fog: a tesztoszterontartalmú gyógyszerek ugyanis csak rontanák tüneteinket.

Fonalvéna

Lehetséges oka: túl sok vörösbort iszunk

Véredényeink normális állatpotba térnek vissza, ha némi szünetet tartunk többféle alkohol fogyasztása után. Ha azonban minden este a pohár fenekére nézünk, akkor mintegy két év eltelte után a véredények elveszítik tónusukat, így alakulhat ki az úgynevezett fonalvéna, amelyet okozhat a jelentős kávéfogyasztás, illetve a csípős ételek. A vörösborban található tanninok hatására könnyebben alakulat ki bőrpír, ezért megpróbálkozhatunk azzal, hogy fehérborra váltunk - bár a legjobb az lenne, ha lemondanánk mindenről, ami bőrpírt okozhat. A bőr vörösségét IPL (intenzíven pulzáló villanófény)-kezeléssel lehetséges kezelni.

Mélyebb ráncok

Lehetséges oka: dohányzás

A dohányzás hatására sérül a bőrben található kollagén és elasztin, továbbá a vér oxigéntartalma is csökken, emiatt kevesebb tápanyag jut a bőrbe. Emiatt jóval ráncosabbak leszünk, bőrünk sokkal jobban megereszkedik. Ráadásul már napi egy cigaretta hatására is kevesebb tápanyag szívódik fel. Egyetlen megoldás van: szokjunk le.

Sötét foltok a nyakon

Lehetséges oka: cukros étrend

Ha sötétes, barnás foltokat tapasztalunk nyakunkon, az a kettes típusú cukorbetegségre való hajlamra hívhatja fel a figyelmet. Ezen foltok azt jelzik: szervezetünk egyre ellenállóbb az inzulinnal szemben (amely a cukor feldolgozásában segít). Ha ilyet tapasztalunk, forduljunk azonnal orvoshoz! De csak hogy valami nyugtatót is mondjunk: azinzulinrezisztenciamég nem jelenti azt, hogy ki is fog bennünk alakulni a kettes típusú cukorbetegség: ha cukrokban és feldolgozott szénhidrátokban szegény étrendet folytatunk és fogyunk is (ha túlsúlyosak vagyunk), az sokat segít abban, hogy megállítsuk a folyamatot.