Ezért egészséges az aszalt szilva

A csontoknak is jó tesz

Az aszalt szilva a csontok egészségének is jót tesz. Egy 160, menopauza előtt 1-10 évvel álló nő bevonásával készült kutatás szerint a gyümölcs rendszeres fogyasztása mérhetően megnövelheti a csontsűrűséget. Különösen a 40 feletti nőknek lehet érdemes rendszeresen enni belőle, hiszen a korral járócsontritkuláskülönösen érzékenyen érinti őket. Amit fontos tudni, hogy kalóriaszegénynek éppenséggel nem mondható, így napi pár szemnél többet ne együnk belőle - annyit viszont egészen nyugodtan.

Egészséges, azonban kalóriadús az aszalt szilva

Alacsonyabb vérnyomás

Egy 2010-ben készült kutatás felhívta rá a figyelmet, hogy akik rendszeresen esznek aszalt szilvát, illetve isznak szilvalevet, alacsonyabb lehet a vérnyomása, így a magas vérnyomással küzdőknek is érdemes lehet az étrendjükbe építeni. A népi gyógyászatban a májproblémák kezelésére is szokták ajánlani. Szintén 2010-ben készült az a tanulmány, amely szerint a májbetegségek kialakulásának esélyét is csökkentheti ez a gyümölcs, illetve támogathatja a máj működését, és a hepatitiszben szenvedőknek is jó ötlet lehet a fogyasztása.

Hatékony hashajtó

Persze, az sem véletlen, hogy az aszalt szilvát hatékony házi hashajtóként ismerik a legtöbben. Ezt egy 2008-as kutatás is igazolja. Az aszalt szilva nemcsak a székletet lazítja, de a bélmozgásokat is serkenti, ami magas rosttartalma mellett annak is köszönhető, hogy egy szorbitol nevű anyagot is bőven tartalmaz. Az emésztésre gyakorolt jótékony hatásai miatt a fogyókúrázók számára is segítséget nyújthat, de nekik különösen oda kell figyelniük magas kalóriatartalmára.

Cukorbetegek is fogyaszthatják

Mértékkel a cukorbetegek is ehetnek aszalt szilvát, mivel kutatások szerint nem emeli meg nagy mértékben a vércukor- és az inzulinszintet sem. Emellett azonban fontos tudni, hogy cukortartalma magas: egy közepes aszalt szilva 1,2 gramm fruktózt tartalmaz, a napi fruktózbevitelt pedig 15-25 gramm környékén érdemes tartani egészségi állapottól függően. Az aszalt szilvában sok a kálium és a K-vitamin; érdemes mindig a tartósítószerektől mentes verziót választani.

Forrás: care2.com