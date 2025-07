A STADA Health Report idén is nagyon fontos információkat közölt az emberek egészségtudatosságáról és életmódjáról. A kutatásban 22 országból összesen 27 009 fő vett részt, köztük magyar válaszadók is. Az adatokat – amelyek igencsak érdekes képet festenek a hazai helyzetről is – a napokban ismertették Berlinben.

„Nagy a szakadék a szándék és a tettek között”

A megkérdezettek 96 százaléka egyértelművé tette, hogy tisztában van az egészséges életmód fontosságával – ám ennek ellenére csupán 51 százalék él valóban egészségesen. További 40 százalék közepesen egészségesnek, 9 százalék pedig kifejezetten egészségtelennek gondolja az életmódját.

Hasonló ellentmondás látható az étrend tekintetében is: a válaszadók 87 százaléka úgy véli, hogy az egészséges táplálkozás még egyes betegségek megelőzésére is alkalmas – ennek ellenére mindössze 57 százalékuk étkezik valóban egészségesen. A szándék és a tettek tehát nincsenek feltétlenül összhangban.

Ez a jelentés azonban nemcsak a számokról, nyers adatokról szól, hanem ráirányítja a reflektorfényt az egészségügyi rendszer problémáira és hiányosságaira is, hogy láthatóvá váljon, hol van szükség mielőbbi változásra.

„Az egészséges élet belülről fakad”

Az egészségi állapotukat „nagyon jónak” értékelő állampolgárok aránya Spanyolországban a legmagasabb, 68 százalék. A sor végén pedig Magyarország és Csehország kullog, 33-33 százalékkal. Így csaknem 20 százalékkal elmaradunk a 22 ország összesített, 51 százalékos átlagától.

Jó hír azonban, hogy a magyarok 83 százaléka aktívan tesz az egészségéért: vitaminokat, ásványi anyagokat és étrend-kiegészítőket szedünk, igyekszünk kiegyensúlyozottan táplálkozni, valamint rendszeresen sportolunk. „Ezért jár a 10 pont Magyarországnak” – emelték ki, és talán joggal mondhatjuk, hogy meg is érdemeltük ezt a dicséretet. Ezzel az aránnyal ugyanis ezúttal az első helyen állunk Dániával holtversenyben, 11 százalékkal meghaladva az 22 ország átlagát. Az utolsó helyen pedig Franciaország áll 55 százalékkal.

A megelőző szűréseken való részvételt bemutató harmadik grafikonon pedig középtájt helyezkedik el Magyarország. Az adatok alapján a magyar válaszadók 35 százaléka nyilatkozott úgy, hogy semmilyen egészségügyi szűrővizsgálaton nem vesz részt. Ez az arány ugyan csak minimálisan, de javult az elmúlt években – viszont bőven lenne még hova fejlődni. „Az egészséges élet belülről kezdődik, és a felelősségvállalás a kulcsa” – emelték ki.

A szűrések kihagyása egyébként jellemzően nem a nemtörődömségből fakad: 28 százalék nem érzi szükségét, hiszen egészségesnek gondolja magát; 25 százalék nem tudja, milyen vizsgálatok szükségesek és mire jogosult; 18 százalékot pedig a hozzáférhetőség/elérhetőség korlátozottsága tart vissza.

„Az egészségügyi rendszerbe vetett bizalom törékeny”

A kutatás arra is rávilágított, hogy bár az egészségügyi rendszerbe vetett bizalom némileg stabilizálódott – tehát mostanában nem voltak nagy kilengések és visszaesések –, továbbra is törékeny. Átlagosan a kitöltők 58 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett az országában elérhető állami egészségügyi ellátással, és 51 százalék gondolja úgy, hogy a rendszer igazságos, vagyis mindenki egyenlő esélyekkel fér hozzá egyes ellátásokhoz, kezelésekhez, gyógyszerekhez.

Ezen a téren a 22 ország közül ismét mi, magyarok állunk az utolsó helyen. Nálunk ugyanis az emberek mindössze 21 százaléka tartja fairnek a hazai egészségügyi rendszert.

Sokan érzik úgy, hogy egyedül vannak, vagy nem kapnak elég támogatást, törődést az állami egészségügytől. Az elégedetlenség pedig bizony a mentális állapotra is negatívan hat. Ez azért súlyos probléma, mert a mentális jóllét hiánya is akadályozza azt, hogy egészségesebb életmódot folytassunk. Aki ugyanis lelkileg nincs jól – például szorong vagy depressziós –, az kisebb eséllyel fog rendszeresen sportolni, szűrővizsgálatokra járni, vagy odafigyelni a helyes táplálkozásra, hiszen képtelen fenntartani a motivációt. A kutatás talán legszomorúbb adata is pont ehhez kapcsolódik: a válaszadók 36 százaléka vallott arról, hogy mentális problémákkal küzd, viszont mindössze 7 százalékuk keres szakértői segítséget, hogy mielőbb jobban legyen.

„Már egyetlen lépés is óriási javulást eredményezhet”

Az idei jelentés kulcsüzenete tehát az, hogy csupán az európaiak fele él egészséges életet, miközben több mint 90 százalék erre vágyik. Fontos felismerni az egyéni felelősségünket, és – akármennyire is nehéznek tűnik – megtenni már ma az első lépést az egészségesebb élet felé:

Aludjunk eleget! Mindig szánjunk időt a családunkra, a kapcsolataink ápolására, és az öngondoskodásra is!

„Már az első lépés is nagyon sokat számíthat az egészségi állapotunk alakulásában. A lényeg, hogy nem elég vágyakozni az egészségesebb életre: az ehhez fűződő reményeinket táplálni is kell, mégpedig tettekkel” – hangzott el az adatokat ismertető konferencián.

