Ijesztő tüneteket okozhat a D-vitamin-hiány – hajhullás, kimerültség is jelezheti

A D-vitamin egy zsíroldékony vitamin, másik neve a kalciferol. Napsugárzás hatására keletkezik a szervezetben, illetve táplálkozás révén juthatunk még hozzá. Fontos szerepe van a többi között csontjaink és fogaink egészségében, az immunrendszer helyes működésében, és segíti a szervezetet a kórokozók elleni küzdelemben. Olyan ételekben található meg, mint a...

zsíros halak,

joghurt,

tojássárgája,

tőkemájolaj,

marhamáj,

tejtermékek, különösen a dúsított tejtermékek,

dúsított narancslé,

gombafélék.

Egy vérképből kiderül, hogy szükségünk van-e D-vitaminra. Fotó: Getty Images

Hiányra az alábbi tünetek utalnak a Healthline szerint:

izomgyengeség és -fájdalom

hátfájdalom

nehezen gyógyuló csonttörések, csontritkulás

gyakori megbetegedések vagy fertőzések

fáradtság vagy kimerültség

lassú sebgyógyulás

szorongás és depresszió

hajhullás

súlygyarapodás

Ne menjünk el a panaszok mellett!

A fenti tünetek okát mindenképpen érdemes kivizsgáltatni, ugyanis több egészségügyi probléma is állhat mögöttük. A D-vitamin felszívódását akadályozhatják az olyan állapotok, mint a Crohn-betegség, a cisztás fibrózis és a cöliákia, de vese- és májbetegségek is lehetnek a háttérben. Az is előfordulhat, hogy egyes gyógyszerek miatt a máj gyorsabban bontja le a D-vitamint a megszokottnál.

Ezenkívül olyan életmódbeli szokások is okozhatják, mint például a nem kiegyensúlyozott étkezés. Mivel főleg állati eredetű élelmiszerek tartalmaznak D-vitamint, ezért azoknak különösen figyelniük kell a bevitelére, akik vegetariánus vagy vegán étrendet követnek. A napfény hiánya is kiválthatja; ez különösen télen, illetve az északibb országokban élőknél merülhet fel problémaként.

Ahogy említettük, a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, ezért a magasabb testzsírszinttel rendelkező emberek hajlamosak több D-vitamint tárolni a zsírsejtjeikben. Például a 30-as vagy magasabb testtömegindexű emberek vérében nagyobb valószínűséggel alacsony a D-vitamin szintje. Gyomorszűkítő műtét esetén is érdemes rendszeresen ellenőriztetni a vérképünket. Ilyen esetekben ugyanis nehezebben szívódnak fel a tápanyagok, a vitaminok és az ásványi anyagok az emésztőrendszerből.

Túlzásba vinni sem szabad

Ha bebizonyosodik, hogy D-vitamin-hiánnyal van dolgunk, akkor általában étrend-kiegészítő szedését javasolják. Fontos, hogy betartsuk az előírt mennyiséget, mert a D-vitamin túladagolható. Erre csecsemőknél kell különösen ügyelni! Felnőtteknél gyomorpanaszokat (hányást, hányingert, hasmenést) okozhat, ha tartósan magas dózist (4000 NE felett) fogyasztunk.