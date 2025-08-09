Citromos víz: tényleg csodás méregtelenítő és fogyasztó? Mutatjuk a tudományos választ

„Sokan esküsznek a citromos vízre mint C-vitamin-forrásra, méregtelenítő italra vagy fogyókúrás csodaszerre, de vajon mi igaz ezekből a hiedelmekből, és mi az, ami tudományosan nem igazolt?” – vetette fel egyik Facebook-posztjában a kérdést az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Nézzük, mit hihetünk el!

Tévhitek és tények a citromos víz hatásairól

A citromos víz fogyasztásához 5 csodálatos egészségi hatást társítanak a rajongók. Mutatjuk, ezek valóban igazak-e! A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!