A vizeletünk színe erről árulkodik

Átlátszó

Ha azt látjuk, hogy vizeletünk gyakorlatilag teljesen színtelen, akkor ez jelezheti, hogy túl sok folyadékot fogyasztottunk. Ennek kockázata, hogy kimossuk a testünkből a sót és a fontos ásványi anyagokat. Ez a legkevésbé sem egészséges, így érdemes lehet csökkenteni a bevitt folyadék mennyiségét.

Világos sárga

A szalma-, illetve mézszínű árnyalat jelzi, hogy megfelelően hidratáltak vagyunk. Ilyen tehát az egészséges vizelet színe.

Sárgásbarna, mustárszínű

Minél sötétebb a vizeletünk, annál kevésbé hidratált a szervezetünk, így ha ilyen árnyalatokat látunk, mikor a mosdóba megyünk, érdemes lehet több vizet inni. Ha viszont úgy érezzük, hogy elegendő folyadékot fogyasztunk, és mégis barnás árnyalatú a vizeletünk, forduljunk orvoshoz, mert a színváltozás májproblémákra is utalhat. Hogy valóban erről van-e szó, egyszerű vizeletvizsgálattal kideríthető.

Vizeletünk számos dolgot elárulhat az egészségünkről

Rózsaszín vagy vöröses

Ha ilyen színeket látunk, nem jelent jót - az is megeshet, hogy olyasmit ettünk, ami megszínezte a vizeletet, de nagyobb az esély arra, hogy vér került bele. Ilyenkor mindenképpen menjünk orvoshoz akkor is, ha csak egyszer fordult elő. A vöröses szín utalhat vesebetegségre, komolyabb húgyúti fertőzésre, legrosszabb esetben pedig húgycső-, vese- vagy prosztatarákra is. Érdemes minél hamarabb vizeletvizsgálatot végeztetni.

Zöld vagy kék

Ezeknek a színeknek a megjelenése nagyon ritka, ennek megfelelően igen sokkoló lehet. Leggyakrabban porfíriásoknál fordul elő, de a betegségnek a vizelet színének megváltozása előtt már jelentkeznek más tünetei is. Fontos tudni, hogy ha olyasmit eszünk, amiben sok az ételfesték, a mesterséges színezék, akkor az is megváltoztathatja a vizelet színét, ahogy természetesen a székletét is.

