A májbetegség korai jelei

Májbetegségek és természetes gyógymódjaik Modern életvitelünk gyakori velejárói az állandó stressz, az egyoldalú táplálkozás, a túlzott alkoholfogyasztás, olyan környezeti ártalmak, mint a mérgező, vegyipari anyagok, a biológiai fertőzések. Mindezek együttesen túlterhelik szervezetünket, és az egyetlen méregtelenítésre képes szervünket, a májunkat. Így segíthetünk neki tisztán tartani magunkat!

A hányás és a hányinger számos dolgot jelezhet, a tengeribetegségtől a várandósságon át az ételmérgezésig, de a májbetegségeknek is, mivel a máj nem képes eltávolítani a méreganyagokat. Az anyagcserében bekövetkező változások (melyek szintén a májproblémákkal függnek össze) is okozhatnak hányingert.Ha folyton fáradtnak, kimerültnek érezzük magunkat, és még a legkisebb feladat elvégzése is teljesen kimerít, az bizony májbetegség jele is lehet. A máj ugyanis energiaraktárként is funkcionál, és ha nem működik rendesen, akkor a szervezetünknek keményebben kell dolgoznia azért, hogy a szükséges energiát megszerezze. Emellett a felgyülemlő méreganyagok is fokozhatják a fáradékonyságunkat Az egészséges vizeletnek halványsárga színe van, de a májbetegségek miatt ez jóval sötétebbre változhat, még abban az esetben is, ha elég vizet iszunk. A bilirubin nevű anyag ugyanis a májból a véráramon keresztül. A bilirubin a széklet barnás árnyalatáért is felelős, ezért ha az epe, illetve a máj működése sérül, akkor nem kerül bilirubin a székletbe, így az egyre halványabbá válik, akár szürke, palaszínű, vagy halványsárga is lehet. Természetesen ezek a változások időnként normálisak, és sok okra visszavezethetőek, de ha rendszeresen a normálistól eltér a széklet vagy a vizelet színe, mindenképpen forduljunk orvoshoz.A májnak nagy szerepe van az elfogyasztott ételek megemésztésében, lebontásában, például bizonyos enzimek vagy az epe előállításban. Ha nem tudjuk az elfogyasztott ételeket megfelelően megemészteni, akkor az étvágytalansághoz, fogyáshoz, hiánybetegségekhez vezethet. A nem megemésztett étel pedig további problémákat is okozhat, így gyomorégést, hasi fájdalmakat, hasmenést. Az epetermelődés zavarai többek között puffadást, epeköveket, székrekedést okozhatnak.Nagyona bőr, a körömágy, a szemfehérje, esetleg a nyelv és az ujjbegyek besárgulása. Ezt is a bilirubin okozza, amelytől normál esetben a szervezetünk nagyon hatékonyan képes megszabadulni, ám ha a máj nem működik megfelelően, a bilirubin felgyűlhet a véráramba.