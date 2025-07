40 felett vagy? Ezt a hibát sok nő elkövet ivásnál – pedig könnyen elkerülhető

Létfontosságú a folyamatos folyadékpótlás, ezt pedig az is jelzi, hogyan reagál a szerveztünk, ha nem iszunk eleget. 1-2 százaléknyi vízvesztés ugyanis már fáradékonysággal, fejfájással járhat, három százalék felett pedig a száj is kiszárad, kicserepesedik, illetve a nyáltermelés is lecsökken. A testtömegünk tíz százalékának megfelelő vízhiány már súlyos keringési zavarokat okozhat, megnő a pulzus, és görcsök jelentkeznek, húsz százalék felé közelítve pedig a vesék már nagy eséllyel leállnak, a keringés összeomlik és életveszélyes állapot áll be.

Jó, ha reggel előre kitöltesz annyi vizet, amennyit a nap folyamán meg kell innod. Így kevésbé felejtkezel meg róla. Fotó: Getty Images

Ennyit kell inni naponta

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság életkorra lebontva is meghatározza az ideális napi folyadékbevitelt. Javaslatuk alapján

2-3 éves korban 1,3 liter;

4-8 éves korban 1,6 liter;

9-13 éves kor között a lányoknak 1,9 liter, a fiúknak 2,1 liter az ajánlott folyadékbevitel naponta.

14 éves kor felett a felnőtteknek is javasolt mennyiség az érvényes: egy felnőtt nőnek napi 2 litert, egy felnőtt férfinek pedig 2,5 liter folyadékot kell fogyasztania.

Amikor ennél is többre van szükség

Extrém terheléskor;

kánikulában;

hányással, hasmenéssel járó betegség esetén; illetve

a szoptatós kismamáknak 2,7 litert kell meginniuk mindennap.

Csak a megivott víz számít?

Persze nem csak a pohárból megivott víz mennyisége számít, hanem szinte minden étel, amit elfogyasztunk. Főleg a lédús zöldségek és gyümölcsök hidratálják a szervezetünket: a görögdinnye, a sárgabarack, illetve az eper közel 90 százaléka víz. A levesek, smoothie-k, fagylaltok tovább növelik a szervezetünk folyadékkészleteit, sőt a hosszabb kávék is több folyadékot adnak, mint amennyit elvonnak a szervezettől. Megfelelő táplálkozással nagyjából 1-1,2 liternyi folyadékot viszünk be minden nap.

Ez a jele, ha túl keveset iszol

Ha már szomjazunk, az annak a jele, hogy kis mértékben már ki is száradtunk. Vizeletünk azonban sokat elárul arról, hogy eleget iszunk-e: ha szervezetünk kellően hidratált, a vizelet színtelen vagy világossárga, dehidratáltság esetén azonban sötétebb, narancssárgás színű.