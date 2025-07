Ételek, amelyektől rosszabb az aranyér – Ezeket az étkezési hibákat sokan elkövetik

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, a végbél és a végbélnyílás falában kialakult vénatágulatokat nevezzük aranyeres csomóknak, amelyek akár be is gyulladhatnak. A probléma fájdalmas üléshez, végbélnyílás-viszketéshez és -váladékozáshoz, fájdalmas székletürítéshez, valamint véres széklethez is vezethet.

Egyes élelmiszerek kerülése nagyon fontos ahhoz, hogy jobban legyél. Fotó: Getty Images

Ezeket az ételeket kerüld aranyér esetén

A szakértők szerint az ultrafeldolgozott, valamint a cukorban, zsírban vagy finomított szénhidrátokban gazdag ételek fogyasztása fokozhatja a székrekedés és az aranyér kialakulásának kockázatát, valamint súlyosbíthatja a már fennálló problémákat is. Érdemes tehát kerülni a sok sót tartalmazó és a bő zsírban/olajban sült ételeket, a magas zsírtartalmú tejtermékeket, a félkész- vagy készételeket, a vörös húsokat, a csokoládét és egyéb édességeket, a cukros és szénsavas italokat, az alkoholt, valamint a túlzott koffeinbevitelt is.

Ilyen étrenddel enyhítheted az aranyér tüneteit

A legtöbb embernek gyors javulást hozhat, ha átáll alacsony zsírtartalmú, magas rosttartalmú, valamint teljes kiőrlésű élelmiszerek fogyasztására. A több rost bevitele különösen előnyös, hiszen a széklet tömegének növelése révén redukálja a végtermék vastagbélben eltöltött idejét; lágyabb, könnyebben ürülő székletet eredményez; valamint a vastagbél pH-értékének csökkentésével hozzájárul az ételek gyorsabb áthaladásához.

Forrásunk volt: 1, 2.