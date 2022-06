Kenőcs, kúp vagy tabletta: mivel kezeljük az aranyeret?

Az aranyeresség nem más, mint a végbélnyílás környékén elhelyezkedő visszerek tágulata. Ezek a vénatágulatok begyulladhatnak, megnagyobbodhatnak, vérezhetnek, és a tünetként fellépő fájdalom, diszkomfort és viszketés rendkívül kellemetlen pillanatokat okozhat a mindennapi életben. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a panaszok az esetek jelentős részében apró életmódbeli változtatásokkal is hatékonyan kezelhetők. Az aranyérbetegség kialakulásában ugyanis a genetikai hajlamon túl nagy szerepet játszik az érintett visszerekre nehezedő nyomás is. Ezt fokozhatja a többi között jelentős súlytöbblet, rendszeres erőlködés, beleértve a nagy súlyok mozgatásával járó foglalkozást és sportot, gyakori székrekedés és hasmenés, illetve nőknél a terhesség is. Minden olyan tényező, amellyel ezeket a hatásokat ellensúlyozni tudjuk, jótékony hatással bír az aranyeres panaszokra is.

Többféle gyógyszertári készítményt is alkalmazhatunk az aranyeres panaszok enyhítésére. Fotó: Getty Images

Általánosságban elmondható tehát, hogy az aranyeresség megelőzése, enyhítése érdekében törekednünk kell az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra. Ez egyfelől segíti a testsúlykontrollt, másfelől a megfelelő rost- és folyadékbevitel megkönnyíti az emésztést, magyarán reggelente nem kell majd hosszasan erőlködnünk a vécén ülve. Egyébként is kerülni kell a túl hosszas ücsörgést: még ha irodai munkát végzünk is, álljunk fel rendszeres időközönként az asztalunk mellől, és tartsunk rövid szüneteket. Emellett nem szabad elfeledkezni a rendszeres testmozgásról, amely nemcsak a súlyfelesleg leadását támogatja nagyban, de az emésztésre is serkentőleg hat, azaz szintén csökkenti a székrekedés kockázatát. Hosszú távon ezek az egyszerű praktikák jelentős javulást hozhatnak, és minden esetben a sikeres terápia alapját képezik.

Mi hozhat gyors enyhülést?

Legalább ennyire lényeges ugyanakkor a tünetek közvetlen csillapítása is. Erre a célra jó szolgálatot tehet a rendszeres ülőfürdő, ami annyit tesz, hogy naponta két-három alkalommal érdemes 10-15 percig langyos vízbe ülnünk, így erősítve a problémás terület vérkeringését és higiéniáját. Érdemes továbbá számba venni a patikákban elérhető recept nélküli készítményekben rejlő lehetőségeket. Aranyeres panaszokra kenőcsök, kúpok és szájon át szedhető tablettás szerek is elérhetőek. Laikus vásárlóként nehéz lehet eligazodni ezek között, ha azonban kicsit mögéjük nézünk, máris jól látható, melyik készítmény milyen esetekben jelenthet előnyösebb választást.

Mindenekelőtt fontos beszélni arról, hogy az aranyerességnek két főbb típusát különböztetjük meg. Attól függően, hogy a panaszokat okozó aranyeres vénafonat hol helyezkedik el a végbél záróizmától viszonyítva, beszélhetünk külső és belső aranyérről. A külső aranyér a végbélnyílás körüli bőrfelület alatt található, és többnyire viszketést, fájdalmat okoz, olykor vérzik is. A belső aranyér ezzel szemben jellemzően tünetszegényebb, elsősorban székletürítéskor jelentkező vérzés hívhatja fel rá a figyelmet. Előrehaladottabb stádiumban ugyanakkor a belső aranyér mind gyakrabban kitüremkedhet a végbélnyíláson át, begyulladva pedig erős fájdalmat válthat ki. Helyileg ható készítményekként a sűrű állagú, lassan felszívódó kenőcsök elsősorban a külső, míg a kúpok az enyhe belső aranyeresség kezelésére alkalmazhatók.

Az aranyér elleni filmtablettás szerek más mechanizmuson keresztül fejtik ki a hatásukat. Egyfelől csökkentik a gyulladást, másfelől az érfalak erősítése, illetve a kisebb erek véráramlásának megkönnyítése révén segítik elő a panaszok enyhülését. Tablettát használhatunk magában, de akár kenőccsel vagy kúppal együttesen is. Utóbbiakhoz képest ugyanakkor komfortosabb megoldást jelent olyan helyzetekben, amikor – például munka vagy valamilyen társasági program közben – diszkréten kell gyors megoldást találnunk a kínzó tünetekre.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Bár az aranyeresség kezelésére számos otthoni módszer elérhető, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a diagnózis felállítását mindig szakemberre kell bízni. Feltétlenül forduljunk orvoshoz, ha székletürítést követő vérzést tapasztalunk, vagy ha panaszaink egy hét elteltével sem javulnak az otthoni kezelés hatására. A vérzés kapcsán nem vehetjük biztosra, hogy aranyérbetegség tünete, főként, ha mellette székletürítési szokásaink is megváltoznak, illetve tartósabban megváltozik székletünk színe, állaga. A végbéltáji vérzés többféle betegségre is figyelmeztethet, beleértve a vastag- és végbélrákot is. Emellett az előrehaladott stádiumú belső aranyeresség kezelése rendszerint orvosi beavatkozást igényel, ahogy a nagy fájdalommal járó trombotizált aranyér is, azaz ha a kitágult vénában vérrög képződött.