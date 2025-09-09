Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Fáj? Szúr? Viszket? – ezért rosszabbodhatnak ősszel az aranyeres panaszok

N.M.M.
Szerző N.M.M.

Az őszi és a téli hónapokban általában súlyosabbak az aranyér kellemetlen tünetei, de nem kell ennek feltétlenül így lennie!

Ahogy beköszönt az ősz, lassan mindenki visszatér a megszokott hétköznapokba. Aki irodai munkát végez, többet ül, kevesebbet mozog, és valljuk be: a hidegebb napokkal jönnek a nehezebb ételek is. Mindez pedig sajnos kedvez az aranyér kialakulásának vagy kiújulásának. Mutatjuk, mit tehetsz, hogy megúszd a kínzó fájdalmat, szúrást és viszketést.

Férfi széken ülve dolgozik a laptopon és közben fájlalja a fenekét.
Ne ülj sokáig, mert az is ronthatja a tüneteket! Fotó: Getty Images

Néha állj fel, és mozogj!

Az ülőmunka elsődleges rizikófaktor: amikor hosszú órákon át mozdulatlanul ülünk, a keringés a medencealap környékén lelassul, és ez fokozott nyomást gyakorol az aranyeres vénákra. 

  • Óránként állj fel minimum 5 percre! Sétálj egyet, lépcsőzz vagy nyújtózkodj!
  • Használj ergonomikus széket és állítható magasságú asztalt!
  • Figyelj a testtartásodra, ne ülj sokáig keresztbetett lábbal!

Félre a laktató ételekkel!

Az ultrafeldolgozott, valamint a cukorban, zsírban vagy finomított szénhidrátokban gazdag ételek fogyasztása fokozhatja a székrekedés és az aranyér kialakulásának kockázatát. Márpedig az őszi hónapokban egyre nehezebb ételeket kezdünk enni.

  • Egyél rostban gazdag őszi ételeket! Jó választás az alma, a kivi, a körte, a sütőtök, a cékla, a lencse vagy a lenmag. Az emésztést támogatják még a teljes kiőrlésű gabonák és a hüvelyesek is.
  • Készíts könnyű, nyári salátákat ilyenkor is! Sokféle friss zöldséget be tudsz még hozzá szerezni.
  • Igyál minden nap 2 liter folyadékot! Ennek legnagyobb része legyen víz, de számít a zöldség- vagy cukrozatlan gyümölcslé, natúr joghurt, kefir és a leves is.

Mozogj!

A testmozgás nem csak az általános egészségnek tesz jót, hanem az emésztésnek is, így az aranyér kockázatát is csökkenti.

  • Iktass be minden nap 20–30 perc sétát, tornát vagy könnyű jógát!
  • Kerüld a túlzott hasizommunkát, például ne emelj nehéz súlyokat, ez ugyanis növelheti az aranyeres nyomást.

Így használd a WC-t

Az is jelentősen növeli a kockázatot, ha a WC-n telefonozol, hiszen olyankor jóval tovább maradsz ülve.

  • Használhatsz lábtartót, ez ugyanis javítja az optimális testtartást és megkönnyíti az ürítést.
  • Ne halogasd a mosdóhasználatot! A késleltetés ugyanis székrekedéshez és kemény széklethez vezet, az pedig súlyosbíthatja az aranyeres panaszokat.

Kezeld a stresszt!

  • A mindennapi testmozgás nem csak a testnek, hanem a léleknek is jót tesz. Sétálj egyet vagy menj el biciklizni!
  • A tudatos légzés is sokat segíthet. Könnyen megtanulható, ráadásul ezzel gyorsan és látványosan csökkenthetjük a stressz testi és lelki következményeit. Az egyenletes légzés ugyanis automatikusan csökkenti a stresszhormonok szintjét a szervezetünkben, mérsékli a szívverések gyakoriságát és csökkenti a vérnyomást.
  • Relaxálj! Ez is a testi-lelki egyensúly kialakítását segíti elő. Az izomtónus szabályozásában, áthangolásában játszik szerepet, ami feszültséget old, és nyugalmat teremt.

Tartsd magad a napirendhez!

Legyen kiegyensúlyozott alvás- és étkezési ritmusod, ez ugyanis támogatja a megfelelő bélműködést.

  • Kelj fel, feküdj le és lehetőleg egyél minden nap ugyanabban az időpontban!

aranyér emésztés székrekedés aranyér tünetei aranyér megelőzése

