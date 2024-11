Ne ülj a WC-n 10 percnél tovább, nem egészséges

Lehet, hogy ártalmatlan időtöltésnek tűnik, amikor a mosdóba telefonnal vonulunk be – fejtegeti cikkében a CNN –, a szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a hosszas vécén ülés károsíthatja az egészséget. „Még az aranyér kialakulásával és a medenceizmok gyengülésének fokozott kockázatával is összefüggésbe hozták” - mondta Dr. Lai Xue, a dallasi University of Texas Southwestern Medical Center vastagbélsebésze. „Amikor a betegek panaszokkal fordulnak hozzám, az egyik fő terület, amelybe mélyen bele kell merülnünk, az a hosszú a WC-n töltött idő, bármilyen meglepő” – mondta Xue.

Az embereknek átlagosan 5-10 percet kellene tölteniük a WC-n Dr. Farah Monzur, a New York-i Long Island-i Stony Brook Medicine gyulladásos bélbetegség központjának igazgatója szerint.

Miért probléma, ha tovább tart a mellékhelyiségben ücsörgés?

„Először is, itt van egy rövid fizikaóra. A gravitáció a földön tart minket, de ugyanez a gravitáció arra is kényszeríti a testet, hogy keményebben dolgozzon, hogy vért pumpáljon vissza a szívbe. A nyitott, ovális alakú WC-ülőke ráadásul összenyomja a feneket, és a végbél alacsonyabb helyzetben marad, mintha a kanapén ülnénk” – mondta Xue. Ennek eredményeképpen a végbélnyílást és a végbél alsó részét körülvevő erek megnagyobbodnak és vérrel telítődnek, ami növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.

Monzur szerint azok az emberek, akik a WC-n görgetik a telefonjukat, hajlamosak elveszíteni az időérzéküket. "Manapság azt látjuk, hogy egyre több időt töltenek az emberek a WC-n, és ez nagyon egészségtelen az anorektális szervek és a medencefenék számára" - tette hozzá Xue. A gyengült anális izmok és a kényszerű megerőltetés mellett a WC-n való túl hosszú ülés növelheti a végbélprolapszus (előreesés) kockázatát is. Rektális prolapszus esetén a végbél lecsúszik és kidudorodik a végbélnyíláson át.

Azok az emberek, akik a WC-n görgetik a telefonjukat, hajlamosak elveszíteni az időérzéküket. Fotó: Getty Images

A medencefenék izmai gyengülnek a hosszan tartó WC-ülés miatt. Xue elmagyarázta, hogy a medencefenék izmai jelentős mennyiségű bélmozgást koordinálnak, illetve együttműködnek a test többi részével, hogy biztosítsák a széklet zökkenőmentes kijutását. A medencefenékre nehezedő gravitációs nyomás megterheli az izmokat, amikor hosszú ideig folyamatosan ülünk.

A WC-n egy dolog a fontos

Annak elkerülése érdekében, hogy túl sok időt töltsünk a mellékhelyiségben, Dr. Lance Uradomo intervenciós gasztroenterológus azt tanácsolja, hogy tartsuk távol a telefonokat, magazinokat és könyveket a fürdőszobától. "Ne akarjunk már előre sok időt tölteni a WC-n, mert akkor biztosan beviszünk valamit, ami lefoglalja az elmét" – mondta Monzur. "Tegyük az ott történő ücsörgést a lehető legérdektelenebbé."

Ha problémáink vannak az ürítéssel kapcsolatban, azt tanácsolják, hogy 10 perc múlva hagyjuk abba. Ehelyett sétáljunk egy kicsit, mivel a mozgás stimulálhatja a bélizmokat. Xue azt is javasolja, hogy igyunk sokat és magas rosttartalmú ételeket fogyasszunk, például zabot és babot, hogy a bélmozgás helyreálljon.

Hosszú WC-n töltött idő és a vastagbélrák

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor az embereknek szokatlanul sok időt kell tölteniük a WC-n. A széklet áthaladásakor fellépő állandó nehézség vagy kellemetlen érzés a gyomor-bélrendszeri problémák, például irritábilis bél szindróma vagy Crohn-betegség tünete lehet.

A székrekedés súlyosbodása vagy a WC-n való hosszú ideig való ülés igénye szintén lehet rák jele. "Ha a vastagbél belsejében lévő daganat elég nagyra nő, blokkolhatja a széklet áramlását, ami székrekedést és vérzést okozhat" - mondta Uradomo. „Sok olyan beteg van, akik aranyérről és székrekedésről beszélnek, majd később végbélrákot diagnosztizáltak náluk.”