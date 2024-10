Ez a gyógyszer segíthet megelőzni az Alzheimer-kórt

Világszerte több tízmillió ember él demenciával, számuk pedig az elkövetkező évtizedekben akár meg is triplázódhat az előrejelzések szerint. Az ohiói Case Western Reserve Egyetem (CWRU) kutatóinak legfrissebb eredményei azonban bizakodásra adhatnak okot. Megfigyelték ugyanis, hogy a szemaglutiddal kezelt 2-es típusú cukorbetegek körében alacsonyabb az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata. Márpedig az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb kiváltó oka, amely az összes eset mintegy 60-70 százalékáért felelős.

A szemaglutidról és a gyógyszercsoportról (GLP-1-receptor-agonisták), amelybe tartozik, korábban részletesen írtunk. Röviden érdemes azonban megemlíteni, hogy amellett, hogy elősegíti a vércukorszint csökkenését, a gyomorürülést is lassítja, valamint mérsékli az étvágyat a központi idegrendszerben. Így aztán a szemaglutidot ma már nemcsak a 2-es típusú cukorbetegség, de az elhízás kezelésében is számos országban alkalmazzák – mindazonáltal Magyarországon egyelőre kizárólag a diabétesz terápiájában használatos.

Mint az az egyetem közleményében olvasható, a CWRU kutatócsapata Rong Xu biomedicinális informatikus professzor vezetésével közel egymillió amerikai páciens három évet felölelő elektronikus adatait elemezte statisztikai megközelítésben. Ennek során vették észre az összefüggést, hogy azoknál a cukorbetegeknél, akik számára szemaglutidot írt fel az orvosuk, alacsonyabb volt az Alzheimer-kór előfordulási aránya, mint a más gyógyszerterápiát követő betegek esetében – beleértve egyéb GLP-1-receptor-agonista hatóanyagokat is.

„Az új tanulmány a való életből nyert bizonyítékokkal szolgál a szemaglutid Alzheimer-kórra kifejtett hatása kapcsán, miközben a preklinikai vizsgálatok már szintén felvetették, hogy védelmet nyújthat az idegsejtek pusztulásával és gyulladásával szemben” – fogalmazott Xu. Az Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői ezzel együtt hangsúlyozzák, hogy kutatásuknak akadtak korlátai, ezért egyelőre korai lenne szilárd következtetéseket levonni belőle.

