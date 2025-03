Gene Hackman egy héttel élte túl feleségét – kiderült, miért haltak meg

A 95 éves Gene Hackman és 65 éves felesége, Betsy Arakawa holltestére még február végén találtak rá Santa Fe-i otthonukban. Az azóta elvégzett orvosszakértői jelentés szerint a 95 éves Gene Hackman halálát szívbetegsége okozta – pacemakerrel élt – de halálához az előrehaladott Alzheimer-kór is hozzájárult. Feleségével, a 65 éves Betsy Arakawa-val egy légzőszervi betegség, a hantavírusos tüdőszindróma végzett – írta meg a The New York Times.

A hantavírus rágcsálók – Új-Mexikóban, ahol a Hackman-házaspár élt, elsősorban az őzegér – ürülékévél terjed.

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa a 60. éves Golden Globe-díj átadásakor Beverly Hillsben, Kaliforniában. Fotó: Getty Images

A jelentés szerint Hackman körülbelül egy héttel a felesége után halt meg. Lehetséges azonban, hogy az előrehaladott Alzheimer-kórban szenvedő színész nem tudott felesége haláláról – állítja az ügyet vizsgáló új-mexikói igazságügyi orvosszakértő, Dr. Heather Jarrell.