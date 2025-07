Demencia – a látásromlás akár 12 évvel a diagnózis előtt jelezhet leépülést

A látásérzékenység csökkenése akár már 12 évvel a diagnózis felállítása előtt jelezheti a demenciát –számol be az angliai Norfolkban, 8623 résztvevővel végzett kutatás eredményéről a Science Alert. A vizsgálat végére 537 résztvevőnél alakult ki demencia, így a kutatóknak volt rálátásuk arra is, hogy milyen tényezők előzhették meg a diagnózist.

A vizsgálat során a résztvevőknek egy gomb megnyomásával kellett jelezniük, amint egy mozgó pontokból álló mezőben egy háromszöget láttak összeállni. Azok, akiknél később demencia alakult ki, jóval lassabban látták meg ezt a háromszöget, mint akiknek egészséges maradt az agyuk.

A tévézés lassíthatja a vizuális memória romlását. Fotó: Getty Images

A látás már akkor romlik, amikor a memória még ép

Mivel az Alzheimer-kórral járó toxikus amiloid plakkok először az agy látással kapcsolatos területeit érinthetik, és a betegség előrehaladtával az agy memóriával kapcsolatos részei is károsodnak, a látásproblémák a kognitív hanyatlás korai jelzői lehetnek. A látásvizsgálatok tehát előbb találhatnak hiányosságokat, mint a memóriatesztek.

Az Alzheimer-kór a vizuális feldolgozás számos más aspektusát is érinti, például a tárgyak körvonalainak meglátását (kontrasztérzékenység) és bizonyos színek megkülönböztetésének képességét (a kék-zöld spektrum meglátásának képessége a demencia korai szakaszában sérül). Ezek a képességek ráadásul anélkül befolyásolhatják az érintettek életét, hogy ennek tudatában lennének.

Az arcfelismerés is emiatt sérül

Az Alzheimer-kórban szenvedőknek gondot okoz a zavaró ingerek figyelmen kívül hagyása is, ami szemmozgás-szabályozási problémaként jelentkezhet. A kutatók szerint az érintetteknél jelentkező arcfelismerési képesség romlása is sokkal inkább ennek tudható be, mint pusztán a memóriazavarnak.

A szemmozgás javíthatja a memóriát?

Az eddigi eredmények szerint a szemmozgás javíthatja a memóriát. Ez lehet az oka, hogy akik több időt töltenek tévénézéssel és olvasással, azoknak jobb a memóriájuk, sőt esetükben kisebb a demencia kockázata is. E két tevékenység közben ugyanis a szemünk állandó mozgásban van. A bíztató eredmények ellenére a memóriaproblémák szándékos szemmozgásokkal történő kezelését időseknél még nem tesztelték.