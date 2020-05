Az Alzheimer-kór így ismerhető fel könnyebben

AzAlzheimer-kórigen gyakori betegség, világszerte körülbelül 18 millió embert érint. Ahogy pedig a születéskor várható élettartam egyre jobban emelkedik, úgy nő a főként időseket érintő betegség előfordulása is. A 65 éves lakosság körében körülbelül 1 százalékos az előfordulása, sajnos e kor felett ötévente megduplázódik az érintettek száma. Sok embernél a betegség évekig lappang, és a beteg csak a családja unszolására keres fel egy orvost, ő maga ugyanis nem képes felismerni a tüneteket. Az Eurekalert cikke szerint a vérben lévő réz szintjének mérése is segíthet diagnosztizálni a betegséget.

A túlzott bevitel ezért okozhat bajt

A réz a szervezetünk egészséges működéséhez nélkülözhetetlen nyomelem, amely egyfajta katalizátorként segíti az oxigén feldolgozását. Szerepe már régóta ismert, az azonban eddig nem volt tisztázott, hogy a táplálékkal bevitt réz hogyan jut el a megfelelő enzimekhez. A vérben feldúsulva viszont olyan folyamatokat indíthat el, amely több betegséghez, például az Alzheimer-kór kialakulásához is vezethet. A túlzott rézbevitel miatt kialakuló oxidatív stressz a szervezet öregedési folyamatait is felgyorsítja.

A kutatók a vérben lévő réz szintjét vizsgálták. Fotó: Getty Images

Észt és svéd kutatók egy közös tanulmányban vizsgálták meg azokat a fehérjéket, amelyek a rézionok szállításához köthetőek a vérben. A tanulmány kimutatta, hogy a rézionok elsősorban csak két fehérjéhez kötődnek, így ezekre fókuszálva a szervezet réz-anyagcseréjének zavarai is könnyebben felismerhetőek lehetnek a későbbiekben. A kutatók azt is vizsgálnák, hogy a réznek milyen más betegség kialakulásához lehet köze.

Ez a nyomelem többféle élelmiszerben is megtalálható: nagy arányban tartalmazza például a máj, bizonyos csonthélyasok, a kagyló és a gomba is. Az eredmények persze egyáltalán nem azt jelzik, hogy kerülni kellene ezeket az egészséges élelmiszereket, a kutatók szerint azonban a rézszint ellenőrzése bizonyos betegségek diagnózisát is segítheti a későbbiekben.