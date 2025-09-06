A tejallergia 6 furcsa tünete babáknál – Nem csak emésztési panaszok jelezhetik

A tejfehérje-allergia a leggyakoribb táplálékallergiák egyike, amely jellemzően már csecsemőkorban megjelenik. Táplálékallergia akkor alakul ki, ha a szervezet védekező rendszere rosszul reagál a táplálék egyes alkotóelemeire. Az esetek 60-75 százalékában a táplálékallergia kisgyermekkori formája 3 éves kor felett megszűnik. A tehéntejfehérjére érzékeny csecsemőknél viszont gyakran előfordul, hogy később más allergiás megbetegedések is kialakulnak. Ha pedig az első allergiás tünetek 3 éves kor felett jelentkeznek, akkor a gyógyulási arány rosszabb, csupán 25-55 százalék.

A tejfehérje-allergia meglepő tünetei

A babáknál a tejfehérje-allergia nem mindig „ordít”, néha csak csendben üzen – például visszatérő gyomorbántalmakkal vagy furcsa széklettel. Mutatjuk, milyen jelekre érdemes odafigyelni. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

Gyakorlati tippek és figyelmeztetések

A gyanús jeleket mindig vedd komolyan, és mielőbb konzultálj a gyerekorvossal! Ne próbáld meg otthon felállítani a diagnózist és saját belátásod szerint kezelni a problémát – ezt bízd inkább az allergológusra!

A kellemetlen tünetek enyhítése érdekében speciális diétára lesz majd szükség, természetesen szakember felügyelete mellett. Ha pedig teljesen tejmentes étkezésre kell átállni, nagyon fontos a kalcium és a fehérje más forrásokból való, megfelelő pótlása.

