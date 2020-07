Szénanátha: milyen diétával enyhíthető?

A szénanátha főbb tünetei a szem és az orr viszketése, a gyakori tüsszögés és az orrfolyás. A tünetek akár súlyosbodhatnak, de megfelelő diétával enyhíthetőek is. A német Gesundheit.de segít összeállítani az étrendünket.

Allergiás szénanátha Akkor jelentkezik az allergia, amikor a szervezet ártalmatlan anyagokra nem megfelelő immunválaszt ad, túlreagál. Ilyen anyag például a virágpor, a poratka, ezek természetes allergének, ám ezek normális esetben ártalmatlanok. Nézze meg a videót!

nyírfapollen-allergia: panaszokat okozhat az alma, szilva, cseresznye, meggy, dió és szója fogyasztása

fűallergia: gabonafélék, hüvelyesek

gyomnövény-allergia: sárgarépa, zeller, kamilla, zöldpaprika, paradicsom, articsóka, uborka,fokhagymaés különböző fűszerek

A szénanátha megkeseríti a mindennapokat

B6-vitamin: zabpehely és barna rizs

C-vitamin: piros paprika, narancs és káposzta

magnézium: búzakorpa, napraforgómag és dió

kalcium: joghurt, camembert-sajt és szója

szelén: szezámmag, brazil dió és kókusz

mangán: zabpehely, búzakorpa, rizs és mogyoró

Cink: osztriga, marhahús, lencse és teljes kiőrlésű kenyér

bizonyos ételeket és italokat, az úgynevezett keresztallergia miatt. Ez azt a folyamatot jelenti, mikor az allergiás reakciót kiváltó anyagokat (allergének) más, kémiailag hasonló szerkezetű anyagok képesek helyettesíteni. pollenallergiában szenvedők ezért legyenek óvatosak bizonyos élelmiszerekkel. Mások megfelelő mennyiségben viszont akár hasznosak is lehetnek, rendszeres fogyasztásuk segít, hogy elviselhető mederben tartsuk az allergiát. A keresztallergia különösen a következő esetekben gyakori:A szénanátha tulajdonképpen nem más, mint az immunrendszer túlzott reakciója az allergiát okozó pollenfehérjére. A szervezet hisztamint szabadít fel, ami végül kiváltja a tüneteket. Ezért javasolt az úgynevezett hisztamin-diéta, ami csak mértékkel engedi fogyasztani az olyan késztermékeket, mint az érett sajtok, a hüvelyesek, a paradicsom, a búzából készült termékek, a csokoládé,az ecet, vagy a füstölt hús.Egyes vitaminok és ásványi anyagok is képesek a szénanátha tüneteinek enyhítésére, mert megerősítik a nyálkahártyát, megakadályozzák a hisztamin vérkeringésbe kerülését, sőt, a felesleges hisztamin lebontását is.Ugyancsak sokat segítenek a szénanátha ellen az olyan élelmiszerek, melyek tartalmaznak gyulladás gátló antioxidánsokat és omega-3 zsírsavakat. Ebben sokat segít a sok gyümölcsöt, zöldséget, halat és olívaolajat tartalmazó mediterrán konyha.Kávét csak keveset igyon,, ha a betegség idejére teljesen lemond, mert csak hisztamint szabadít fel a szervezetben, a tünetek pedig súlyosbodnak. A fekete tea ugyancsak nem ajánlott, és a grapefruit-lével is csínján kell bánni.