Allergiás reakció szex után: ez lehet az oka – mindkét nemet érintheti a betegség

Viszketés, égő érzés, duzzanat, vagy akár légzés nehézségek pillanatokkal a szexuális együttléteket követően – világszerte egyre több nőnél diagnosztizálnak ondóallergiát. A betegség pontosabb megnevezése az ondóplazma-túlérzékenység vagy -hiperszenzitivitás, mivel az immunrendszer reakcióját és a panaszokat valójában nem a hímivarsejtek, hanem az ondóplazmában előforduló fehérjék provokálják. Mint azt Michael Carroll termékenységkutató, a Manchesteri Metropolitan Egyetem munkatársa írja a The Conversation oldalán, az ondóallergiát először 1967-ben írták le, napjainkban pedig éppúgy 1-es típusú túlérzékenységként tartják számon, mint a szénanáthát, a mogyoró- vagy a macskaszőr-allergiát.

A szexuális együttlétek kellemetlen panaszokat okozhatnak az ondóallergiásoknál. Fotó: Getty Images

A tünetek súlyossága rendkívül változó. Vannak nők, akik csupán lokális szimptómákat tapasztalnak, például égő érzést, viszketést, bőrpírt, a hüvely vagy a vulva duzzanatát. Másoknál viszont szisztémás panaszok is felléphetnek: testszerte jelentkező csalánkiütés, légzési nehézség, szédülés, súlyos esetben anafilaxia. A legújabb kutatások alapján úgy becsülik, hogy a szexuális együttlétek után kialakuló tünetek hátterében az esetek 12 százalékában ondóallergia áll. A valódi előfordulási arány felmérést azonban nehezíti, hogy nem ritka, hogy a betegség rejtve marad, mert az érintettek félnek vagy szégyellnek orvoshoz fordulni. Mindenesetre gyanúra ad okot, ha a tünetek óvszerhasználat mellett megszűnnek.

Az ondóallergia okai

Ugye említettük, hogy a panaszokat nem a hímivarsejtek vagy spermiumok váltják ki. A leggyakoribb allergén valójában a prosztatarákszűrés kapcsán közismertté vált prosztataspecifikus antigén (PSA). Ez minden férfi ondójában jelen van. Magyarán az érintett nőknél bármely férfival történő közösülés során allergiás reakció mutatkozik, és nem az aktuális párjukra allergiásak. A szakirodalomban feljegyeztek továbbá keresztallergiás reakciókat is: a kutyaszőr-allergia hátterében álló egyik allergén, a Can f 5 például struktúrájában nagyon hasonlít a PSA-ra. Emiatt előfordul, hogy egy eredendően a kutyaszőrre allergiás nőnél jelentkezik allergia az ondóra. Sőt, hasonló probléma előállhat brazildióval szemben fennálló túlérzékenység esetén is.

A diagnózis felállítása a részletes anamnézis felvétele mellett Prick-teszt vagy vérből végzett laboratóriumi allergiavizsgálat segítségével állítható fel. Ez utóbbi az immunrendszer által termelt ellenanyagokat (IgE) mutatja ki. Fontos hozzátenni, hogy nemcsak nők lehetnek allergiásak az ondóra, hanem férfiak is – akár a saját spermájukra. Az úgynevezett orgazmust követő betegség szindrómára (POIS) rögtön az ejakulációt követően kialakuló influenzaszerű panaszok hívhatják fel a figyelmet: extrém kimerültség, kognitív zavarok ("agyköd"), izomfájdalmak. A diagnózis felállítása ez esetben nehézkesebb lehet, de a bőrteszt pozitív eredménye mindenképpen árulkodó.

Gyerekvállalás az ondóallergia árnyékában

Carroll szerint az ondóplazma-túlérzékenység nem okoz közvetlen meddőséget, bár kétségtelenül megnehezíti a gyermekvállalást. Miközben ugyanis az allergiák univerzális kezelési módszerét az adott allergén kerülése jelenti, addig a gyermeket tervező párok esetében ez nyilvánvaló okokból nem megoldható. Megoldásként az antihisztaminok profilaktikus alkalmazása, gyulladásgátló gyógyszerek használata, esetleg deszenzibilizáló terápia merülhet fel mint lehetőség. Súlyos esetekben indokolt lehet a lombikkezelés is. Ezzel együtt a szakember hangsúlyozza: az ondóallergia nem jelent meddőséget, és sok érintett nőnek sikeresen teherbe tud esni – vannak, akik természetes úton, mások orvosi segítséggel.

Végszóként Carroll minden nőnek azt javasolja, hogy ha szex után rendszerint viszketést, fájdalmat és egyéb kellemetlenségeket tapasztalnak, amelyek óvszerhasználat esetén nem jelentkeznek, akkor célszerű mihamarabb allergológus szakorvossal konzultálni.