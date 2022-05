Nikkelallergiások tapasztalják, hogy ahol a nikkel tartalmú öv-, vagy melltartó csat, fülbevaló, nyaklánc a bőrükhöz ér, ott rövid időn belül égő, viszkető érzés alakul ki, kiütések jelennek meg. Dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa elmondta, hogy emellett létezik a nikkelallergiás betegeken jelentkező, általános tüneteket okozó úgynevezett nikkelallergia-szindróma is. Erre a tünetcsoportra jellemző lehet a hirtelen megjelenő kiterjedt csalánkiütés, kiterjedt ekcéma, mely sajátságosan bőrérintkezés nélkül alakul ki.

A nikkel- vagy fémallergia súlyos esetekben ekcémás tüneteket is okozhat. Fotó: Getty Images

Nikkel az élelmiszerekben

A nikkel természetes formában előfordul bizonyos ételekben, mint például néhány zöldségben, teljes kiőrlésű lisztekben, zabban, szójában, halban, kagylóban, burgonyában és a kakaóban, csokoládéban is. A legtöbb nikkel - több mint 1000 mikrogramm kilónként - a mogyoróban, zabban, kakaóban (csokoládé), paradicsom koncentrátumban, lencsében, mandulában és dióban található.

Nikkelallergiások körében a nikkel tartalmú ételek fogyasztása is tüneteket okozhat: fejfájás, fáradékonyság, vérszegénység, hasi fájdalom, puffadás, hányinger, hányás, étkezést követő fulladás, hasmenés, székrekedés is jelentkezhet.

Panaszok kivizsgálása és kezelése

A nikkel által okozott tünetek súlyossága mindig függ az egyéni érzékenységtől és a bevitt nikkel mennyiségétől is. Az ünnepek alatt hajlamosabbak vagyunk elengedni magunkat, édességekből is többet fogyasztunk, ez már önmagában is kellemetlen hasi panaszokat okozhat. Ha azt tapasztaljuk, hogy bizonyos ételek hatására égő, viszkető érzés, csalánkiütés jelenik meg testszerte a bőrön, vagy kellemetlen hasi panaszaink vannak, azt mindenképp érdemes kivizsgáltatni.

A magas nikkeltartalmú ételeken kívül több élelmiszer és betegség is okozhatja a tüneteinket, ezeket jobb tisztázni, hogy a későbbi tüneteket megelőzzük - javasolja dr. Balogh Katalin. Hasonló panaszokat a tej, glutén, vagy tojás fogyasztása is okozhat, de hisztamin intolerancia, vagy adalékanyagokkal szembeni érzékenység is állhat a tünetek hátterében.

Ha a tüneteket valóban a nikkel okozza, létezik rá kezelés. "A nikkeldeszenzitizáció lényege, hogy a beteget folyamatosan szoktatjuk hozzá a nikkelhez, így az többé nem okoz majd panaszokat. A vizsgálatok szerint a terápia mind a bőrtüneteket, mind pedig a nikkelallergia szindróma által okozott panaszokat hatékonyan szünteti meg."