Bőrrák, gyulladás, allergia – így használd a körömlakkot, hogy ne okozzon bajt

A hagyományos körömlakkok olyan vegyi anyagokat tartalmazhatnak, amelyek irritálhatják a körömágy körüli bőrt, és egyeseknél allergiás reakciókat okozhatnak. Chris Adigun, a Chapel Hill-i Dermatology & Laser Center bőrgyógyásza ezért azokat körömlakkokat ajánlja, amelyekből hiányoznak az irritációt okozó vegyi anyagok, mint a toluol vagy a formaldehid – írja a Live Science.

Nem mindegy, milyen lakkot választasz. Fotó: Getty Images

Vegyi anyagok nélkül nem működne

Egyes körömlakkok azért tartalmaznak formaldehidet, mert az képes elpusztítani a kórokozókat, emellett tartósítószer és körömkeményítő egyben. A toluol pedig abban segít, hogy a körömlakk a flakonban folyékony maradjon, a körmökön viszont gyorsan megszáradjon.

A Nemzeti Rákkutató Intézet a formaldehidet rákkeltő anyagnak minősítette, de a vizsgálatok csak azoknál tártak fel szoros kapcsolatot a betegséggel, akik nagy mennyiségben lélegzik be a vegyi anyagot, például a munkájuk során.

Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a formaldehid elég nagy mennyiségben van-e jelen a körömlakkokban, vagy hogy a szervezet elég sokat vesz-e fel belőle ahhoz, hogy a vegyi anyag növelje a rák kockázatát a körömlakk használatán keresztül. Hiányoznak a kutatások arról is, hogy a vegyi anyag hogyan hathat azokra, akik gyakran festik a körmüket.

UV-fénnyel szárítják, ami bőrrákot okozhat

A zselés körömlakk a bőrgyógyász szerint biztonságos, de ezzel kapcsolatban is vannak aggályai. Először is, ezeket ultraibolya (UV) fénnyel keményítik, ugyanazzal a típusú sugárzással, amely ellen a napvédő krémeket használjuk. A körömszalonban az UV sugárzásnak való kitettség tehát potenciálisan növelheti a bőrrák kockázatát. Az UV-fény ráadásul a bőr elszíneződését, illetve a körmök és az azokat körülvevő bőr gyorsabb öregedését is okozhatja. Emellett a zselés körmök eltávolításához reszelésre vagy acetonos áztatásra van szükség, ami irritációt válthat ki és gyengítheti a körmöket.

A körömlakkok ráadásul tartalmazhatnak metakrilát-monomereknek nevezett vegyi anyagokat, amelyek egyeseknél irritációt vagy allergiás reakciókat, gyulladást, illetve a köröm alatti bőr elvékonyodását okozhatják. Ezek a reakciók olykor visszafordíthatatlan károsodást jelentenek, és mivel ez különösen az akril lakkra érvényes, a szakértő azt javasolja, hogy három egymást követő hónapnál tovább ezt ne viseljük. A legjobb, ha annyi szünetet tartasz az akrilfesték használatában, amennyi ideig a körmöket viselted. A géllakkok esetében pedig a körmök állapotától függően 2-4 hetet várj a lakkozások között!