Cserepes ajkak nyáron: ezt jelezhetik

Az ajkak érzékeny bőrét a téli hideg, a szeles időjárás, a nyári hőség és az erős napsugárzás egyaránt kikezdheti. Az ajkakat ezért nagyon fontos az időjárás megpróbáltatásaitól is védeni, ajakápoló készítményekkel hidratálni. Fontos azonban, hogy nyáron a fényvédelemről se feledkezzünk meg, a bőr daganatos elváltozása ugyanis ezen a területen is kialakulhat. Ha azonban a gondos ápolás ellenére is rendszeresen kiszáradnak, cserepesek lesznek az ajkak, a szájszél pedig bereped, akkor gondolni kell arra, hogy esetleg egy komolyabb, kezelést igénylő bőrprobléma is állhat a háttérben - hívta fel a figyelmet dr. Schmidt Emese bőrgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa.

ajak dermatitisz

Érzékeny bőrűeknél gyakoribb

Főként atópiás, vagyis allergiára hajlamos, érzékeny bőrű személyeknél fordul elő az ajak környékén is bőrirritáció, amit ajak dermatitisznek neveznek. Gyakori, hogy nemcsak az ajkak, hanem az ajak körüli területen is jelentkezik látható panasz: a bőr kipirosodhat, hámló, száraz, viszkető és gyulladt lehet, illetve fájdalmasan húzódhat.

A kiváltó okot kell megkeresni

Az ajak dermatitiszt az ajkak harapdálása, a hormonszint változása, a cigarettafüst, a stressz és a fokozott verejtékezés is okozhatja, sőt gombás vagy bakteriálisfertőzésis kiválthatja. Ezeken kívül viszont allergiás eredetre is gondolni kell. Nyáron a bőrre tapadó pollenek miatt is jelentkezhetnek a panaszok, de akár a kozmetikumok, fogkrémek, fogpótlások vagy fogszabályozó valamely összetevőjével szembeni érzékenység is kiválthatja a problémát.

Ha felmerül az allergia gyanúja, epicutan teszttel lehet kivizsgálni, hogy melyik kozmetikum, vagy fogászatban használt anyag okozza a tüneteket. Ennek segítségével azt is meg lehet állapítani, hogy melyik az a problémás összetevő, amit a továbbiakban kerülni kell.

Mit tehetünk?

A kiváltó októl függően a bőrtüneteket gyulladáscsökkentő krémekkel, vagy gomba- és baktériumellenes készítményekkel lehet kezelni. Nagyon fontos továbbá a rendszeres hidratálás is. A megfelelő hipoallergén, illetve illat- és adalékmentes készítmény kiválasztásában bőrgyógyász tud segítséget nyújtani.