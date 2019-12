HSV-1: Mit kell tudni a gyűlölt vírusról?

Először is tisztázni kell, hogy a köznapi néven emlegetettherpeszvalójában két vírustörzset takar. A HSV-1 (Herpes simplex virus-1), amely leggyakrabban az ajkakon jelenik meg, ezért is ismert ajakherpeszként, valójában az arc más területein (például az orron), ritkábban pedig akár a nemi szerveknél is okozhat tüneteket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2012-es felmérése alapján az emberiség 67 százaléka, azaz több mint 3,7 milliárd ember fertőzött 1-es típusú herpesszel, más becslések azonban már arról szólnak, hogy a Földön szinte mindenki érintett, azaz a fertőzöttség közel 100 százalékos. De pontosan mit is jelent HSV-1-fertőzést kapni, azzal élni?

Nem csupán az ajkakon jelenhet meg, de ott a legjellemzőbb. Fotó: iStock

Ha egyszer előjött...

Alapvetően, ahogy már említettük, az orális herpesz (HSV-1) többnyire tünetmentes, így az érintettek nem is tudnak róla, hogy hordozók. Azoknál azonban, akiknél aktiválódott a vírus, fájdalmas hólyagok (egy vagy akár több apró), de akár nyílt fekélyes sebek is megjelenhetnek, kialakulhatnak. Jellemzően előbb bizsergő, viszkető vagy égő érzést tapasztalhatunk, ezt követően pedig hamarosan megjelennek a kis hólyagok, amelyek legtöbbször kifakadnak (ilyenkor könnyen terjedhetnek tovább a felszínen), sebesednek, főleg ha nem kezelik őket időben. Általában az első ilyen, szemmel látható tünetek megjelenése után tudatosodik bennünk, hogy ez bizony herpesz. Ilyenkor jobb, ha felkészülünk rá, hogy innentől rendszeresen visszatérhetnek a bosszantó tünetek. Az azonban, hogy milyen gyakorisággal, vagy mitől bújik elő, személyenként eltérő.

Kitől, mitől kaphatjuk el?

Mint említettük, egyes becslések szerint szinte már mindenki megfertőződött, csak a népesség nagy részénél lappang a vírus. Általánosságban azonban elmondható, hogy a HSV-1 orálisan terjed, azaz közös eszközhasználattal (evőeszköz, fogkefe, rúzs stb.) és csókolózással lehet a legkönnyebben elkapni. Ezzel szemben a HSV-2, azaz a kettes típusú herpesz nemi úton terjed: a világszervezet adatai szerint mintegy 417 millió ember volt érintett 2012-ben.

Ezek miatt "törhet felszínre"a herpesz Sokszor egy életen át tünetmentes valaki, hiába fertőződött meg HSV-1-gyel, vannak azonban, akik kevésbé szerencsések. Náluk kialakulhat szinte bármilyen ingerre. A leggyakoribbakat szedtük csokorba: - általános betegség (az enyhe betegségektől a súlyos állapotig) - fáradtság - menstruáció - fizikai vagy érzelmi stressz - trauma az érintett területre, beleértve a szexuális tevékenységet - azAIDSvagy más gyógyszerek, például kemoterápia vagy szteroidok miatti immunszuppresszió

Hogyan kezeljük?

Bár teljesen kiirtani fertőzést, meggyógyulni belőle nem lehet, a tüneteket kiválóan kezelhetjük. A különböző herpeszkészítmények és -tapaszok segítségével nemcsak afájdalommérsékelhető (vagy szüntethető meg teljesen), de a gyógyulási idő is jelentősen lerövidíthető. Sőt, ha az égő, viszkető érzés jelentkezésekor elkezdjük a kezelést, akár az előbújó hólyagok száma is csökkenthető.