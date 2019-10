A legtöbb törődést igénylő macskafajták

Abesszin macska

Az abesszin értelmes és aktív fajta. Akkor érzi jól magát, ha minél többet mozoghat. Éppen ezért a nyugis ölcicára vágyóknak nem biztos, hogy a legjobb választás. Sok játékra és interakcióra van szüksége, és igen akaratos is. Azoknak ajánlják, akik sok időt töltenek otthon, és van idejük és türelmük rendszeresen foglalkozni, játszani a macskával. Emellett rendszeresen ápolni kell az állat fogait, illetve nem árt tudni, hogy vesebetegségre és vérszegénységre is hajlamos.

Vannak olyan macskák, amelyek ápolása, gondozása nagy odafigyelést igényel.

Bengáli macska

Az egzotikus külsejű bengáli remek társaság, kezdő macskatartóknak mégsem ajánlják. Rendkívül intelligens, kíváncsi és kreatív - a rosszalkodásban is. Sok törődést igényel és szinte bármit hajlandó megtenni, hogy felkeltse a gazdája figyelmét. A fajta hajlamos a policisztás vesebetegségre.

Himalájai macska

A himalájai macska nem a legenergikusabb fajta, nem ugrál és mászik fel a bútorokra, inkább egy kényelmes kis zugból szemlélődik. Ha figyelmet akar, akkor a gazdi ölébe ül, így az együttélés nem nehéz vele. Ugyanakkor a szőrét mindennap fésülni kell, ha azt akarjuk, hogy szép maradjon, illetve fürdetni is rendszeresen ajánlott. Policisztás vesebetegségre és légzőszervi betegségekre hajlamos.

Perzsa macska

A perzsáknak jó természete van. Kedvesek, csendesek, nem nehéz velük az élet. Ugyanakkor az ápolásuk sok energiát emészt fel. Rendszeresen fésülni és hetente fürdetni kell őket. Ráadásul a könnyezésre is hajlamosak a fejformájuk miatt, így a szemükre is oda kell figyelni. Vese-, szem- és szívbetegségekre, valamint vesekőre, májproblémákra és légzési zavarokra is hajlamosak, így a rendszeres orvosi ellenőrzés esetükben kulcsfontosságú.

Savannah macska

A savannah egy viszonylag új fajta, amely az afrikai szervál és a házimacska keresztezéséből jött létre. A természete általában barátságos, de azért néha kicsit vad tud lenni. Intelligens, kíváncsi, és mindig le kell kötni a figyelmét, ami nem kevés energiát igényel a gazdi részéről. Ha nem kap elég törődést, rongálni kezdhet. Olyan helyen érzi magát a legjobban, ahol tágas terek állnak a rendelkezésére, így sokat mozoghat.

Sziámi macska

A sziámi cicák nagyon szépek, de csak emiatt nem szabad őket háziállatnak választani. Ez a fajta rajong a gazdiért. Ha egyedül hagyják vagy unatkozik, akkor hajlamos a rongálásra, ezért sokat kell foglalkozni vele. Kifejezetten "beszédes" és követelőző típus. Egészségügyi téren fogbetegségekre, felső légúti problémákra, illetve szembetegségekre hajlamos, de gyakori a fajtánál a vesekő és a rák is.

Szfinx macska

A szfinxek rövid szőre talán elsőre azt ígérheti, hogy a gondozásukkal nem lesz probléma, de ez nem teljesen igaz. A pórusaik hajlamosak az elzáródásra, emiatt aztán rendszeresen kell őket fürdetni - de ez nem jelenti azt, hogy szeretik is a vizet. Rendszeresen kell tisztítani a füleiket és a körmeiket, sőt a szemeiket is. Hajlamosak a szívbetegségekre, a bőrbetegségekre, a neurológia problémákra, valamint - bunda híján - a hőmérsékleti változásokra és a napsugárzásra is nagyon érzékenyek.

