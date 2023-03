Háziállatokat vonnának be az idősek gondozásába

A Dél-Ausztráliai Egyetem kutatói arra kérik az ausztrál kormányt, hogy rendelje el az idősek otthonában élő háziállatok pénzügyi támogatását – írja a MedicalXPress. Szerintük ugyanis a házikedvencek az idősek otthonában élő több ezer lakó mentális egészségére pozitív hatással lennének. A felhívás az University Of South Africa (UNISA) kutatása nyomán született meg, amely az idősek háziállat-befogadásának gyakorlati modelljét vizsgálja. A projekt vezetője, dr. Janette Young szerint nem szabad alábecsülni az ember-állat kapcsolatok egészségügyi előnyeit, különösen az idős emberek számára.

A házikedvenc nagyon jó hatással van az idősekre. Fotó: Getty Images

Az érintés a kulcs

A kutató szerint a háziállatok segítenek abban, hogy boldogabbnak és egészségesebbnek érezzük magunkat. Ezt pedig többféleképpen is megtehetik: sétálni visszük őket és játszunk velük, így segítenek aktívak maradni, etetjük és gondozzuk őket, így célt adnak nekünk. De ami a legfontosabb: mindig ott vannak, hogy feltétel nélküli szeretetet és társaságot nyújtsanak. Ám ahogy öregszünk, nem mindig adódik lehetőség ezeket az előnyöket kihasználni.

Mivel számtalan idős ember él egyedül, az öregedés egyik legnagyobb problémája az érintésmegvonás. A háziállatok ott vannak, hogy megsimogassák és megöleljék, ez pedig sokat számíthat valakinek, ha a magányossága miatt szomorú vagy levert. A kutató meggyőződése, hogy a bentlakásos gondozásban élő időseknek támogató, egészséges környezetre van szükségük.

Mint azt korábbi cikkünkben megírtuk, ha a macska nyalogatja a gazdáját, úgy azt jelzi, hogy kedveli, és közelebb akar kerülni hozzá.

A macska segít

A kutatók mostani projektjük során az idősek és a macskák kapcsolatát vizsgálták. A céljuk az, hogy két felnőtt macska éljen az idősotthonok lakói között, akikről képzett személyzet és önkéntesek gondoskodnak. Szerintük, ha a macskák a lakókkal élnének, segítenének enyhíteni a magányukat, de csökkentenék a stresszt, a szorongást és a depressziót is. Ott lennének, hogy megsimogassák őket, beszélgessenek velük, gondoskodjanak róluk, szeressék őket feltétel nélkül, ezzel támogatva érzelmi szükségleteiket.

A Pet Friendly Aged Care szerint Ausztráliában az idősellátó intézményeknek mindössze 18 százaléka gondolkodik azon, hogy engedélyezze a lakók számára a háziállat tartását. A koronavírus-világjárvány aránytalanul nagy terhet rótt az idősotthonok lakóira, de most, hogy kifelé megyünk a pandémiából, elkezdhetünk foglalkozni az idősgondozás egyéb aspektusainak javításával is – fogalmazott a kutató. Szerinte fontos kiemelni, hogy az öregedés nemcsak a hosszú életről szól, hanem hogy élvezzük is azt, sőt akkor is legyen célunk. Ha a finanszírozás is megoldható lesz, a kutatók remélik, hogy sok idősellátó intézmény szívesen kipróbálná az innovációt. Mint azt kiemelték: már nem elég, ha az emberek egyszerűen tovább élnek. Biztosítani kell számukra a boldog, egészséges és tartalmas idősebb éveket. A háziállatok pedig ezt biztosíthatják.

