Hűséges gyógyítók – így tesz jót egy kutya a testünknek és a lelkünknek

A kutyák hatalmas támaszt jelenthetnek a mentális betegségekkel küzdők számára. Társként segíthetnek a szorongás, a depresszió és a poszttraumás stressz tüneteinek enyhítésében. A kis kedvencek napi gondozása, etetése, sétáltatása ráadásul strukturálja a napokat, célt és felelősséget ad, ami kulcsfontosságú a mentális egyensúly megőrzéséhez.

Feltétel nélkül szeret, és mindenkinél jobban vár haza. Fotó: Getty Images

A házikedvencek szeretete, hűsége és jelenléte nemcsak boldoggá, de mentálisan is kiegyensúlyozottabbá teheti az embert. Ehhez azonban mindenkinek a számára megfelelő háziállatot kell megtalálnia.

Ennyi mindent adhat egy kutya

Feltétel és ítélkezés nélkül szeret;

empátiát, együttérzést közvetít;

segít legyőzni a magányosság érzését;

a vele való játék javítja a hangulatot és csökkenti a stresszt kiváltó kortizol hormon szintjét;

a kutyasétáltatás növeli az erőnlétet, emellett csökkentheti a vérnyomást, a koleszterin- és a trigliceridszintet is;

a tulajdonosok 86 százaléka úgy érzi: kutyáik többnyire pozitív hatással vannak mentális egészségükre, 90 százalékuk pedig az állatot a család tagjának tekinti;

megnyugtat, ha simogatjuk: egy amerikai tanulmány szerint már tízpercnyi simogatás is csökkenti a stresszhormon szintjét;

sok esetben javítanak a mentális betegek (szorongásban, depresszióban szenvedők) kedélyállapotán;