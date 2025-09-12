Hűséges gyógyítók – így tesz jót egy kutya a testünknek és a lelkünknek

A kutyák hatalmas támaszt jelenthetnek a mentális betegségekkel küzdők számára. Társként segíthetnek a szorongás, a depresszió és a poszttraumás stressz tüneteinek enyhítésében. A kis kedvencek napi gondozása, etetése, sétáltatása ráadásul strukturálja a napokat, célt és felelősséget ad, ami kulcsfontosságú a mentális egyensúly megőrzéséhez.
A házikedvencek szeretete, hűsége és jelenléte nemcsak boldoggá, de mentálisan is kiegyensúlyozottabbá teheti az embert. Ehhez azonban mindenkinek a számára megfelelő háziállatot kell megtalálnia.
Ennyi mindent adhat egy kutya
- Feltétel és ítélkezés nélkül szeret;
- empátiát, együttérzést közvetít;
- segít legyőzni a magányosság érzését;
- a vele való játék javítja a hangulatot és csökkenti a stresszt kiváltó kortizol hormon szintjét;
- a kutyasétáltatás növeli az erőnlétet, emellett csökkentheti a vérnyomást, a koleszterin- és a trigliceridszintet is;
- a tulajdonosok 86 százaléka úgy érzi: kutyáik többnyire pozitív hatással vannak mentális egészségükre, 90 százalékuk pedig az állatot a család tagjának tekinti;
- megnyugtat, ha simogatjuk: egy amerikai tanulmány szerint már tízpercnyi simogatás is csökkenti a stresszhormon szintjét;
- sok esetben javítanak a mentális betegek (szorongásban, depresszióban szenvedők) kedélyállapotán;
- a gyerekek számára is hasznos: egy kiskedvenc együttérzésre, gondoskodásra és felelősségre tanít.