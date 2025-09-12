Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Hűséges gyógyítók – így tesz jót egy kutya a testünknek és a lelkünknek

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Egyre több kutatás bizonyítja: a házikedvencek nemcsak a szívünkhöz nőnek, hanem a testünk-lelkünk egészségét is támogatják.

A kutyák hatalmas támaszt jelenthetnek a mentális betegségekkel küzdők számára. Társként segíthetnek a szorongás, a depresszió és a poszttraumás stressz tüneteinek enyhítésében. A kis kedvencek napi gondozása, etetése, sétáltatása ráadásul strukturálja a napokat, célt és felelősséget ad, ami kulcsfontosságú a mentális egyensúly megőrzéséhez.

Tacskószerű hosszúszőrű kutyus bújik a gazdájához.
Feltétel nélkül szeret, és mindenkinél jobban vár haza. Fotó: Getty Images

A házikedvencek szeretete, hűsége és jelenléte nemcsak boldoggá, de mentálisan is kiegyensúlyozottabbá teheti az embert. Ehhez azonban mindenkinek a számára megfelelő háziállatot kell megtalálnia.

Ennyi mindent adhat egy kutya

  • Feltétel és ítélkezés nélkül szeret; 
  • empátiát, együttérzést közvetít;
  • segít legyőzni a magányosság érzését;
  • a vele való játék javítja a hangulatot és csökkenti a stresszt kiváltó kortizol hormon szintjét;
  • a kutyasétáltatás növeli az erőnlétet, emellett csökkentheti a vérnyomást, a koleszterin- és a trigliceridszintet is;
  • megnyugtat, ha simogatjuk: egy amerikai tanulmány szerint már tízpercnyi simogatás is csökkenti a stresszhormon szintjét;
  • sok esetben javítanak a mentális betegek (szorongásban, depresszióban szenvedők) kedélyállapotán;
  • a gyerekek számára is hasznos: egy kiskedvenc együttérzésre, gondoskodásra és felelősségre tanít. 

