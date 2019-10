A demencia tünetei kutyáknál

Egy amerikai kutatás szerint a kutyák 28 százaléka 11-12, 68 százalékuk pedig 15-16 éves korukban a kognitív romlás jeleit kezdi mutatni. Sok kutyatulajdonos ilyenkor viselkedési vagy fizikai problémák miatt keresi fel az állatorvost, mert sokszor nem ismerik fel, hogy valójában miről van szó. Ilyenkor érdemes tehát végiggondolni, hogy a kutyának mely szokásai változtak meg. Ha például már nem szereti kergetni a kedvenc labdáját, az lehet arthritisz miatt is. Fontos, hogy kiderüljön, hogy a változások hátterében fizikai vagy mentális tényező áll-e. A korral ráadásul egyéb egészségügyi problémák is jelentkezhetnek - például rák, vesegondok, látásvesztés vagy hallásvesztés -, amelyek elkendőzhetik a kognitív romlás jeleit. Csak a tünetek pontos ismeretében tudja meghatározni az állatorvos, hogy pontosan milyen vizsgálatokra lesz szükség. Nézzük, milyen tünetek utalnak demenciára.

Árulkodó jel, ha az állatot már nem lelkesíti a séta. Fotó: iStock

Furcsa viselkedés

Az egyik fontos jel a dezorientáció. Azt tapasztalhatjuk, hogy kedvencünk számára ismerős helyeken is eltéved. Például nem tudja, melyik ajtón menjen be a házba, vagy alvásidőben nem a kosarába megy, hanem tanácstalanul álldogál a lakás másik végében.

Az is jel lehet, ha az állat interakciója megváltozik és másképp kezd viselkedni az emberekkel és más állatokkal. A korábban barátságos kutya morgóssá, harapóssá és ingerlékennyé válhat, és megugathatja azokat is, akikkel korábban imádott játszani. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy ez azt is jelezheti, hogy fájdalmai vannak, például ízületi bántalmak miatt.

Egyes kutyák pedig inkább visszahúzódóak lesznek: kevésbé vesznek részt a család életében, nem reagálnak a vendégek érkezésére vagy nem ugatják meg a postást, amit korábban sosem mulasztottak el. Árulkodó jel az is, ha kedvencünk már nem reagál arra, ha séta előtt felmutatjuk a pórázát.

Alvás és szobatisztaság

Az alvás-ébrenlét ciklusukban beállt változások szintén jelzés értékűek lehetnek. Egyes kutyáknál ez teljesen megfordul, tehát nappal alszanak és éjjel nyugtalanok, aktívak. Ezt a gazdik általában hamar észreveszik, mivel igencsak zavaró tud lenni.

De demenciára utalhat az is, ha a korábban teljesen szobatiszta kedvencünk egyszer csak ismét a házban kezdi végezni a dolgát. Ilyenkor gyorsan orvosra lesz szükség, hogy kiderüljön, mentális vagy szervi probléma áll-e a háttérben. Fennállhat ugyanis veseprobléma, cukorbetegség vagy valamilyen húgyútifertőzésis. De ha a kutyánk kinéz a teraszajtón, majd mégis a házban végzi el a dolgát ahelyett, hogy jelezne, hogy ki akar menni, az azt is jelentheti, hogy egyszerűen elfelejtette, hogy neki ezt nem szabad.

Lustaság és remegés

A kognitív romlás tünete lehet még az aktivitási szint megváltozása is. Az állatot már nem lelkesíti a séta, nem hozza vissza a botot, kevésbé fókuszált, és nem reagál a zajokra, az emberekre vagy az egyéb környezeti hatásokra. Emellett repetitív mozgászavaraik is lehetnek, például fejremegés, lábremegés vagy folyamatos körbe-körbe járkálás.

Minél több dolog jellemző a kutyánkra a fenti tünetek közül, annál fontosabb, hogy mihamarabb szakemberhez forduljunk vele és kiderítsük, hogy mi áll a háttérben.

Forrás: petmd.com