Kutyafajták, amelyek gyakran támadnak emberre

A kutyatámadás nemcsak fizikai, hanem pszichés sérülést is okozhat, ha pedig a harapás az arcot éri, akkor komolyabb helyreállító műtétre is szükség lehet. Egy friss tanulmány azt vizsgálta, hogy melyik fajták harapnak a leggyakrabban, illetve milyen típusú kutyák okozzák a legnagyobb sérüléseket. Az információk főként a kisgyermekes családoknak lehetnek hasznosak, a kutyatámadások többségében ugyanis gyerek az érintett.

A pitbullok és a keverék kutyák támadnak leggyakrabban emberre. Fotó: 123rf

Ezek a kutyák a legveszélyesebbek

A kutatók az arcon történő harapás rizikóit és súlyosságát vizsgálták az állat fajtájához, méretéhez és fejszerkezetéhez képest. A szakemberek arra jutottak, hogy a pitbullok és a keverékek harapnak a leggyakrabban, és ezek a fajták okozzák a legkomolyabb sérüléseket is. De veszélyt jelenthetnek még a széles és rövid fejformájú, valamint a 30 és 50 kilogramm közötti kutyák is.

A kutatók az elmúlt 15 évben kutyaharapás miatt kórházba került betegek kórlapjait nézték át. Feljegyezték a sebek méretét, valamint a szövetkárosodás és az esetleges csontsérülés mértékét. Megvizsgálták továbbá, hogy mikor volt szükség helyreállító műtétre. Emellett 1970-től kezdve átnézték a kutyaharapásokkal kapcsolatos cikkeket és híreket is, hogy kiderüljön, milyen fajták támadnak leggyakrabban az emberekre.

"A tanulmány célja az volt, hogy csökkentsük a gyerekeket ért kutyaharapások számát. Kifejezetten azt vizsgáltuk, hogy a fajta, illetve a harapások gyakorisága és súlyossága között van-e összefüggés" - nyilatkozta Dr. Garth Essig. "Mivel a harapások egy jelentős részéért keverék kutyák felelősek, így más faktorokat is figyelembe vettünk a harapási esélyek megbecsléséhez, például a kutya súlyát és fejformáját is" - tette hozzá a szakember.

Sokszor 9 év alatti az áldozat

"Csak az Egyesült Államokban jelenleg 83 millió kutya él emberekkel, és ez a szám egyre növekszik. Szerettünk volna a családoknak adatokat biztosítani ahhoz, hogy felmérhessék, hogy bizonyos fajták esetleg veszélyt jelenthetnek-e a gyermekeikre" - mondta a szakértő. Az Egyesült Államokban évente 4,7 millió embert harap meg valamilyen kutya. Az állatok által okozott sérülések 20 százalékánál orvosi ellátásra van szükség, az ilyen esetek többségében 5 és 9 év közötti gyerek az áldozat.

Miért harap a kutya?

A kutyaharapások körülményei változóak. A támadás valószínűségét befolyásolják például a fajta viselkedési jellegzetességei, de az áldozatnak, a gyermek szüleinek, illetve a kutya gazdájának a viselkedése is. A kutyák viselkedése, magatartása ugyanis a legnagyobb mértékben attól függ, hogy milyennek neveli a gazdája. Egy "agresszív fajtának" kikiáltott pitbull is lehet kezesbárány, ha megfelelően bánnak vele.

Megan Herron állatorvos szerint a gyerekek az állatokkal kapcsolatban is a szüleik viselkedését utánozzák, éppen ezért nagyon fontos, hogy megtanítsuk nekik, hogyan kell bánni egy állattal. A harapás egyik leggyakoribb oka, hogy a gyerekalvásvagy evés közben zavarja, piszkálja a kutyát, ezért jó, ha ezt is megakadályozzuk. Fontos továbbá felismerni a közelgő támadásra utaló jeleket is.

Forrás: sciencedaily.com