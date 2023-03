Ezért veszélyes a kutyára a szúnyog

Bár a lepkeszúnyogfélék több faja a melegebb tájakon őshonos, az egyre melegedő időjárás már Magyarországon is kedvező körülményeket teremt számukra. Bizonyos lepkeszúnyogfajtákat már hazánkban is észleltek, úgy tűnik alkalmazkodtak a környezetünkhöz, ráadásul csípése nemcsak ránk, emberekre, hanem kutyánkra is veszélyt jelent: vérszívásakor ugyanis Leishmaniasis-fertőzés kerülhet a véráramába. Szintén végzetes kimenetelű lehet a szívférgesség, amit viszont már több szúnyogfaj is továbbadhat, kiszippantva egy fertőzött kutyából a betegségért felelős lárvákat.

A Leishmaniasis-fertőzés akár végzetes is lehet

A Leishmaniasis-fertőzés a lepkeszúnyog vérszívásakor kerül a kutya véráramába, és mivel a szervezet egészére hat, változatos tüneteket produkál. A betegség általában étvágytalansággal, hasmenéssel, hányással, így a kutya lesoványodásával, gyengeséggel, lázzal, a nyirokcsomók megduzzadásával, illetve a bőr pikkelyesedésével, fájdalmas fekélyekkel és szőrhullással jár. Gyakori még, hogy az orr és a talppárnák bőre megvastagodik, megkeményedik, de párosulhat a karmok túlzott növekedésével is. Súlyosabb esetben orrvérzés, ízületi gyulladás, sőt veseelégtelenség, illetve szem- és idegrendszeri problémák is jelentkezhetnek.

AZ ÉTVÁGYTALANSÁG A BETEGSÉG ELSŐ TÜNETE LEHET. FOTÓ: GETTY IMAGES

A betegségre egyelőre nincs tökéletes gyógymód, kezelésére azonban több lehetőség is van: a kutya kaphat infúziót, illetve fontos a különféle vitaminok és ásványi anyagok pótlása, valamint a gyógyszeres gyulladáscsökkentés. Ám ezekkel együtt is csak ritkán lehet teljes gyógyulást elérni, de ha időben orvoshoz fordulunk, kutyánk tünetmentesen élhet a megfelelő étrenddel és a rendszeres állatorvosi ellenőrzésekkel. Kezelés nélkül a fertőzött állatok túlnyomó többsége hosszas szenvedést követően, általában veseelégtelenségben elpusztul.

Ugyan a köhögés kapcsán elsősorban valamilyen légzőszervi megbetegedésre asszociálnánk, a kutyáknál sok esetben szív- és érrendszeri betegséget jelezhet ez a tünet. Előfordulhat, hogy a szívférgességnek hívott, veszélyes parazitafertőzés áll a panaszok hátterében.

Fontos a megelőzés

Mivel a lepkeszúnyog betegséget terjeszt, nagyon fontos, hogy folyamatosan gondoskodjunk a szúnyogcsípés elleni védekezésről. Nem sok készítmény kapható erre a célra – az egyik ilyen a lepkeszúnyogokra repellens hatású nyakörv. Ezen kívül fontos tisztában lenni azzal is, hogy a fertőzés kockázata a városokban alacsonyabb a rendszeres kártevőirtás miatt, ám vízpartok közelében éppolyan magas lehet, mint vidéken. A lepkeszúnyogok főleg alkonyat körül és éjszaka aktívak, ezért ha lehet, a kutyasétáltatásokat időzítsük a napkelte utáni és napnyugta előtti órákra.

Mivel a lepkeszúnyog csípésével a betegség kutyáról kutyára is terjedhet, ne hagyjuk, hogy kutyánk együtt legyen a fertőzött kutyákkal a lepkeszúnyog szezonban olyan területeken, ahol a leishmaniasis komoly kockázatot jelenthet. Ha mediterrán régióba tervezünk utazni kutyánkkal, beszéljük át állatorvosunkkal a szükséges teendőket, hogy minimalizálhassuk a fertőzés esélyét a megfelelő védelemmel. Ha erős fertőzésnek kitett helyen, például valamelyik mediterrán országban nyaraltunk, vagy ha kutyánk esetleg lepkeszúnyogoknak volt kitéve és nem kapott megfelelő védelmet, kérhetünk vérvizsgálatot, így fény derülhet arra is, ha a kutya még tünetmentesen hordozza a parazitát. Ez azért is ajánlott, mert így időben megkezdhetjük a gyógyszeres kezelést, illetve ezzel megakadályozhatjuk a fertőzés terjedését is.

A szívférgesség is megölheti a kutyánkat

A szívférgességet a fonálféreg okozza, ami a szúnyogcsípéssel kerülhet a kutyánk szervezetébe. A betegség eleinte fáradékonysággal, később köhögéssel és légszomjjal járhat, de okozhat még gyors, hangos vagy szabálytalan szívverést, artériagyulladást is. A fertőzött kutya pusztulását szív- és légzési elégtelenség, tüdőembólia, máj- és veseműködési zavar, esetleg a bomló féregmaradványok miatt a szívférgek elpusztulásakor a szívféreg egyes részei a véráramba kerülhetnek és az erekben megragadnak, ami tüdőkárosodást okozhat.

Gyógyítás helyett megelőzés

A már kifejlődött férgeket csak egy igen komoly műtéttel lehet eltávolítani vagy elpusztíthatóak egy hosszú, specifikus terápiával, és mivel a betegség nem minden esetben sikeresen kezelhető, kiemelten fontos a megelőzés. Tavasztól őszig mindenképp javasolt a féregellenes hatású, nyakra cseppenthető spot on készítmények vagy a megfelelő tabletták használata, egyes termékek ugyanakkor hatékonyak a bolhák és kullancsok, valamint bizonyos belső paraziták ellen is.

Ha nem gondoskodtunk a megfelelő megelőzésről, és már megfertőződött a kutyánk, a lárvák jelenléte egy vérvétellel igazolható, ezeket a lárvákat még egy nyakra cseppenthető oldattal el lehet pusztítani. A már kifejlett férgek kimutatására akár percek alatt elvégezhető egy antigén teszt, ám a már panaszokat is okozó férgeket szív ultrahang vizsgálattal is lehet igazolni. A kifejlett férgek elpusztításának ugyanis komoly veszélye, hogy az elpusztult és elsodródott férgek tüdőembóliát és azonnali halált okozhatnak. A férgek véráramba jutását tehát célszerű elsősorban megelőzni az erre alkalmas készítményekkel.

