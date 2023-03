Így fertőződik meg a kedvencünk

A tavasz közeledtével egyre több időt tölthetünk a kutyánkkal a szabadban, ezzel azonban megnő a veszélye annak is, hogy az állat testén valamilyen parazita telepedjen meg. A kullancsok mellett a bolhák jelentik számukra a legnagyobb veszélyt, melyektől sajnos a rendszeres fürdetéssel és fokozott odafigyeléssel sem óvhatjuk meg az állatot. Az emlősök vérével táplálkozó bolhákat nem könnyű észrevenni, hiszen nagyon aprók és roppant gyorsak is. Kiirtásuk sem egyszerű feladat, ezért a legcélravezetőbb az, hogyha minimalizáljuk az esélyét a bolhafertőzésnek.

Gyanús lehet az állandó vakaródzás

Egy kifejlett bolha nem nagyobb, mint 3-4 milliméter, így igen nehéz őket kiszúrni, főleg a sötétebb szőrű állatok esetében. Ezek a rendkívül szapora és életrevaló rovarok naponta akár 30-40 petét is leraknak, miután jól belakmároznak a gazdatest véréből. A peték először kikelnek, majd egy idő után a lárvák bábokká alakulnak, majd – hogyha a körülmények optimálisak és van a közelben áldozat – kifejlett bolhaként fertőzi meg az áldozatot. Nagyon nehéz teljesen megszabadulni tőlük, hiszen hogyha akár egyetlen formája is életben marad, azonnal újra aktivizálódik, ahogy ismét megfelelőek lesznek számára a körülmények.

Apró testükhöz képest a bolhák meglepően nagyot tudnak ugrani, ennek köszönhetően pedig könnyen átvándorolhatnak egyik állatról a másikra. A futtatókban, parkokban együtt játszó állatok gyorsan átadhatják egymásnak ezeket a nem kívánt potyautasokat. Előfordulhat viszont az is, hogy mi magunk juttatjuk az állat közelébe a vérszívókat, például úgy, hogy egy cipőnkre ragadt petét juttatunk a lakásba, amely a megfelelő körülmények között azonnal fejlődésnek indul. Vagyis nemcsak a kinti, hanem a lakásban tartott állatok is folyamatosan ki vannak téve a bolhafertőzésnek.

Gazdiként mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a megfelelő védelmet biztosítsuk ellenük kedvencünk számára. Az egyik lehetséges módszer a rácsepegtető oldatok, más néven spot-on készítmények alkalmazása. Mit kell tudni a használatukról, és mi mindentől védenek? Cikkünkből minden fontos információ kiderül.

Az állat viselkedésén is tetten érhető, hogyha bolhákat szedett össze. Mivel a paraziták vérszívása irritációt okoz az állat bőrén, a kutya ilyenkor az átlagosnál jóval többet vakaródzik és harapdálja a bundáját, ami miatt az foltokban kihullhat. Apró termete és mozgékonysága miatt a bolhát sokszor nehéz felfedeznünk az állat szőrét túrva, az ürülékét viszont könnyebben észrevehetjük, sötétbarna vagy éppen vöröses apró szemcsék láthatóak rajta. Ezeket az apró, sötét porszemekhez hasonló ürülékeket nem csak az állat bundájában, de a fekhelyén is megtalálhatjuk. A bolhapetéket kissé nehezebb lehet észrevenni, mivel 1 mm-nél kisebbek, majdnem mikroszkopikus méretűek.

A legjobb elkerülni a bolhákat

A bolhák az év bármelyik szakaszában megfertőzhetik a háziállatunkat, szerencsére azonban többféle eszköz is rendelkezésre áll, amelynek segítségével megóvhatjuk ettől a kellemetlenségtől. Kutyák és macskák számára is vásárolhatóak olyan speciális nyakörvek, amelyek érintkezés útján végeznek a bolhákkal, és akár nyolc hónapig tartó védelmet nyújthatnak a vérszívókkal szemben. Léteznek olyan csepegtető oldatok, illetve sprayek is, amelyek az állat bőrére juttatva szintén védelmet nyújthatnak ezekkel a parazitákkal szemben, akár heteken keresztül.

Akár nyakörvet, akár valamilyen más készítményt használunk, mindenképpen javasolt megfelelő időközönként alaposan átvizsgálni az állat szőrét, a bolhák imént felsorolt jelei után kutatva. Az is előfordulhat, hogy egy bőrbe fúródott kullancsot fedezünk így fel, amit azonnal el is kell távolítanunk.

Hogyha megtörtént a baj, és felfedezzük a parazitákat az állat szőrében, úgy bolhairtó készítmények használatára lesz szükség. Az irtáshoz különböző segítségek állnak a rendelkezésünkre: ilyenek például a samponok, sprayk, nyakörvek, valamint a bolhairtó cseppek. Előfordulhat, hogy a bolhák a háztartásban élő más állatokra is átterjedtek, érdemes tehát azokat is alaposan megvizsgálni.



