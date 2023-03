Egyetlen szúnyogcsípésből nagy baj lehet

Változóan, többször erősen felhős lesz az ég, szórványosan eső, zápor is lehet. Élénk északnyugati, nyugati szél mellett 14, 19 fokig melegszik a levegő. Hétfőn kettősfront hat a szervezetre. Görcsös és migrénes fejfájás is jelentkezhet, emellett gyakoriak lehetnek a keringési panaszok és a rosszullétek. Többen alvászavarokkal küzdhetnek, napközben pedig az energiátlanság és az ingerlékenység lehet jellemző. A hőérzet és a komfortérzet is csökken kissé. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: