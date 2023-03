Nagy bajt jelezhet, ha köhög a kutya

A köhögés egy általános reflex, amellyel a szervezet többnyire a garatot és a légutakat szabadítja meg a felgyülemlett váladéktól, így biztosítva a légzést. Ez nem csak nálunk, de az állatvilágban is működik, például a kutyák esetében. Mivel az ebek a környezetükben lévő információk jelentős részét a szaglásukkal gyűjtik be, gyakran előfordul, hogy felszippantanak valamilyen irritációt kiváltó részecskét, amelytől aztán prüszköléssel vagy köhögéssel próbálnak megszabadulni. Ha ezek a tünetek csak rövid ideig jelentkeznek, úgy általában nincs mitől tartani, ha azonban a köhögés hetekig, hónapokig elhúzódik, az komoly betegségek gyanúját is felveti. Összegyűjtöttük, mire utalhat az elhúzódó köhögés, illetve mikor javasolt vele mindenképpen felkeresni egy állatorvost.

ELHÚZÓDÓ KÖHÖGÉS ESETÉN MINDENKÉPPEN KERESSÜK FEL AZ ÁLLATORVOST. FOTÓ: GETTY IMAGES

Kennel köhögés

A kutyatartók többsége valószínűleg már hallott a kennel köhögésként ismert betegségről. Ez egy fertőző légzőszervi megbetegedés, melynek hátterében több kórokozó együttes támadása áll adenovírusoktól a Bordetella bronchiseptica baktériumokig. Bármelyik életkorban megtámadhatja a kutyát, a leggyakoribb tünete pedig a görcsös száraz köhögés, amely az embereknél is ismert „szamárköhögéshez” hasonlít. A kutyák rendszerint olyan helyeken betegedhetnek meg, ahol más fajtársaikkal találkozhatnak: például kutyaiskolákban, parkokban, futtatókban. Létezik már olyan vakcina, amely védettséget nyújt a Bordetella bronchiseptica baktériumtól, és a készítmény tűszúrás nélkül, csepegtetéssel is bejuttatható az állat szervezetébe. Kezeletlenül fennáll a veszélye, hogy az álaltnál tüdőgyulladás, vagy más súlyos szövődmény alakul ki.

Szívbetegség, szívférgesség

A kutyák köhögésének hátterében nagyon sokszor állnak szív- és érrendszeri megbetegedések. Ha a szív normális működése során nem képes megfelelő mennyiségű vért pumpálni, úgy sokkal erősebb munkára kényszerül, aminek hatására megnagyobbodhat, elnyomva a légutak és a tüdő egy részét. Mindez pedig megnehezítheti a légzést.

Magyarországon is évről évre egyre komolyabb veszélyt jelent a szívférgesség. A Dirofilaria immitis, azaz a szívféreg lárvái szúnyogcsípéssel kerülnek a házi kedvencek testébe, majd felnőtté válásukkor nagyjából 6-7 hónapig fejlődnek ott, melynek ideje alatt az állat rendszerint semmilyen tünetet nem produkál. Ezt követően a lárvák a nagyobb tüdőerekbe és a szívbe is eljuthatnak, aminek hatására az állat kezdetben fáradékonnyá válik és nehezebben veszi a levegőt, majd légzőszervi és keringési panaszok is jelentkezhetnek. A kutya kezdetben csak a nagyobb futások után kezd el köhögni, előrehaladott stádiumban azonban már mindennapossá válik a panasz. Fontos, hogy a szívférgességet minél korábban kezeljék, a terápia azonban hosszadalmas, költséges és az állatra nézve kockázatos is. A legjobb tehát az lenne, ha lehetőség szerint elkerülnénk az állat megfertőződését. Léteznek olyan bőrre csepegtethető oldatok, amelyek a szúnyogokat is távol tartják a kutyától, de a megelőzés lehetőségei között szerepel a havi adagolású tabletta is.



