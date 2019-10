A legnépszerűbb kisállatok

Egy kanadai kutatás szerint a kutyák jelenléte egészségügyi szempontból is előnyös egy családban. Részletek itt.

Az ebek és macskák közötti viszály nem új keletű jelenség, mi több, nem is korlátozódik csupán e két faj képviselőire. A gazdik körében is visszatérő és alighanem örökké tartó vitatéma, hogy vajon melyik négylábú számít az ember legideálisabb társának. A statisztika szerint ugyanakkor a cicások táborát erősítők elkönyvelhetnek maguknak egy kisebb sikert, az elmúlt évek során ugyanis ők kerültek enyhe létszámbeli fölénybe a kutyatartókkal szemben.

Több mint százmillió macska

Az Európai Kisállateledel-ipari Szövetség (FEDIAF) adatai azt mutatják, hogy míg az évtized legelején közel 3 millió házőrző élt a magyar gazdikkal, addig 2016-ra számuk mintegy 1,8 millióra csökkent. Eközben a macskák állománya stabilan tartja a 2,2 milliót meghaladó egyedszámot, immár tehát kijelenthető, hogy itthon az oroszlánok és tigrisek kisebb méretű rokonai viselhetik büszkén a legkedveltebb házi kedvenc kitüntető címet. Sőt arányaiban véve csak a román és lett háztartásokban él több macska, mint nálunk, míg a kutyák terén dél-keleti szomszédaink mellett a csehek, a lengyelek és a litvánok is megelőznek minket.

Ma már több macska él Magyarországon, mint kutya

Érdemes persze hozzátenni, hogy összesítésben ez az arány érvényes az egész kontinensre is: Európa-szerte több mint 100 millió macskát tartanak számon a nem egészen 87 millió kutyával szemben. Mindez a további állatfajokat is beszámítva évről évre növekedő piacot is jelent egyben: 2016-ban 8,5 millió tonna állateledel fogyott el a boltokban, ami súlyban körülbelül 180 darab Titanicnak felel meg. A kedvenceknek szánt élelmiszerek forgalma így elérte a 19,5 milliárd eurót, az egyéb termékeket és szolgáltatásokat is hozzáadva pedig meghaladta a 35 milliárdot.

A nyúl előtt, a nyúlon túl

Visszatérve a magyar állattulajdonosokhoz, a macskákat és kutyákat a díszmadarak követik a létszám szerinti rangsorban. A 2016-os adatok szerint 438 ezer szárnyas kedvenc él az országban, ami nagyjából az ötöde a cicák számának. A lista negyedik helyét a 395 ezres populációt képviselő kisemlősök foglalják el, beleértve például a nyulakat, a tengerimalacokat, a hörcsögöket, az egereket, a csincsillákat és a görényeket. A díszhalak és a hüllők volumene már jóval alacsonyabb, hiszen előbbiek 82 ezres és utóbbiak 62 ezres egyedszáma meg sem közelíti a rangsor többi résztvevőjéét.