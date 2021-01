Ijesztően felgyorsult a jégolvadás üteme

Az ember által előidézett károsanyag-kibocsátás a felelős szinte teljes egészében az iparosodás kora óta végbemenő globális felmelegedésért - részletek itt.

A becslések szerint összesen nagyjából 28 millió köbkilométer tengeri jég, jégmező és gleccser jege olvadt fel az 1990-es évek közepe óta. A jégolvadás éves üteme most körülbelül 57 százalékkal gyorsabb, mint három évtizede - írták a tudósok a The Cryosphere című szaklap hétfőn megjelent számában. "Még minket is meglepett, mekkora volt a növekedés mindössze 30 év alatt" - kommentálta az eredményeket Thomas Slater, a brit Leedsi Egyetem glaciológusa. Akiket a gleccserek látnak el ivóvízzel vagy akiknek a téli tengeri jég védi a part menti házait a viharoktól, azok számára a helyzet régóta egyértelmű, ma azonban már a fagyott világtól távol élőknek is kezdi felkelteni a figyelmét - tette hozzá.

A kutatókat is meglepte, mennyire felgyorsult a jégolvadás az elmúlt 30 évben. Fotó: Getty Images

3,5 centit emelkedett a tengerszint

A Déli-sarkvidéken, Grönlandon és a magas hegységekben olvadó jég annyi vízzel növelte a globális tengerszintet ebben a három évtizedben, hogy az átlagosan 3,5 centimétert emelkedett. A hegyvidéki gleccserek az éves jégolvadás 22 százalékát tették ki, ami azért feltűnő, mert a hegyi jégfolyamok csak nagyjából egy százalékát teszik ki a szárazföldi jégborításnak a professzor szerint. Az Északi-sarkvidék nyári tengerijég-olvadása is új rekordokat közelít: több mint negyven év műholdas felvételei alapján tavaly a második legkisebb kiterjedésű volt. Ahogy a tengeri jég eltűnik, a helyén maradó sötét vízfelület elnyeli a napsugarakat ahelyett, hogy visszaverné őket a légkörbe, mint a világos jég. Ez az úgynevezett arktikus amplifikáció, ami még jobban növeli a térség hőmérsékletét.

A világ légkörének hőmérséklete körülbelül 1,1 Celsius-fokkal nőtt az ipari forradalom előttihez képest, az Északi-sarkvidék melegedési üteme azonban az utóbbi 30 évben több mint kétszerese volt a globális átlagnak. A brit kutatócsoport 1994 és 2017 közötti műholdas adatok, helyszíni mérések és számítógépes modellek alapján azt kalkulálta, hogy az 1990-es években a Földön évente átlagosan 800 ezer, míg legújabban 1,2 millió köbkilométer jég olvadt el.