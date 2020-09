Meglepő, milyen hideg volt a jégkorszakban

Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, mennyire volt hideg a jégkorszak legfagyosabb időszakában, amikor hatalmas jégtömegek borították Észak-Amerika, Dél-Amerika, Európa és Ázsia nagy részét. Számításaik szerint pedig a nagyjából 23-19 ezer évvel ezelőtt, az úgynevezett utolsó glaciális maximum idején a Föld átlagos hőmérséklete 7,8 Celsius-fok volt, 7 Celsius-fokkal hűvösebb, mint 2019-ben. Ahogy most is, akkor is bizonyos régiók sokkal hűvösebbek voltak, mint a globális átlag. A sarkvidékek jóval hidegebbek lehettek, mint a trópusok, az Északi-sarkvidék hőmérséklete 14 fokkal volt alacsonyabb, mint a világátlag.

A szakértők számításaikat zooplanktonok (állati planktonok) apró kövületeinek kémiai vizsgálatára, valamint más típusú planktonok fennmaradt zsírszerkezetének elemzésére alapozták. Ezek a planktonok a vízhőmérséklet változásának hatására maguk is változnak. Az így kapott információt aztán belehelyezték a klímamodell-szimulációkba, melyek segítségével kiszámították az átlagos globális hőmérsékletet.

A legutóbbi jégkorszak alatt a mamutok jól alkalmazkodtak az éghajlati változásokhoz. Fotó: Getty Images

A múltból következtetni lehet a jövőre

"A múltbéli klímajellemzőkről szóló ismeretek informálnak egyedül arról, mi történik valójában, amikor a Föld nagy mértékben lehűl vagy felmelegszik. Így jobban meg tudjuk határozni, mire számíthatunk a jövőben" - mondta Jessica Tierney, az Arizonai Egyetem paleoklimatológusa, a Nature című tudományos lapban megjelent tanulmány vezető szerzője.

A legutóbbi jégkorszak alatt, mely mintegy 115-11 ezer évvel ezelőtt zajlott, a nagy emlősök - köztük a mamutok, a masztodonok, a gyapjas rinocéroszok - jól alkalmazkodtak a hidegebb éghajlathoz.

Az emberek pedig ekkortájt léptek először Észak-Amerika területére azon a földhídon, amely egykor Szibériát és Alaszkát kötötte össze, mivel akkor a tengerszint jóval alacsonyabban volt, mint ma. "Érdekes, hogy Alaszkát akkoriban nem borította teljesen jég. Volt egy jégmentes folyosó, melyen így juthattak az emberek a Bering-szoroson át Alaszkába. Közép-Alaszka tulajdonképpen nem volt olyan hideg, mint ma, így a jégkorszaki ember számára viszonylag jó területnek bizonyult a letelepedésre" - mondta Tierney.